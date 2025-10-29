Γάζα: Έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την εκεχειρία

«Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως να εφαρμόσουν όλα τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί

Γάζα: Έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την εκεχειρία

Παλαιστίνιοι ελέγχουν το σημείο ισραηλινού πλήγματος σε σπίτι στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Mahmoud Issa
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους, προς όλα τα μέρη, να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, προσθέτοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε όλα τα μέρη να δεσμευτούν πλήρως να εφαρμόσουν όλα τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, με στόχο να μπει τέλος στη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία και τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και ήρθε η ώρα να τεθεί τέλος σε αυτόν τον κύκλο βίας, θανάτου και καταστροφής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες 12 ώρες σκότωσαν 104 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων 46 παιδιά, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι οποίες διοικούνται από τη Χαμάς.

