Γάζα: «Επιστροφή στην εκεχειρία» ανακοίνωσε το Ισραήλ - Ξεπέρασε τους 100 ο αριθμός των νεκρών

Παλαιστίνιοι ελέγχουν την καταστροφή σε σπίτι έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες 12 ώρες σκότωσαν τουλάχιστον 100 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων 35 παιδιά, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι οποίες διοικούνται από τη Χαμάς.

The Israel Defense Force has released drone footage from yesterday which they say shows Hamas “staging” the recovery of hostage remains yesterday for members of the International Red Cross, claiming it to be a violation of the ceasefire in Gaza.



The video allegedly shows Hamas… pic.twitter.com/MidWVPFdld — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025

Εκτός από την απαίτηση για άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ζήτησε το άνοιγμα ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων για την είσοδο καυσίμων, εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να μπορέσει η οργάνωση να συνεχίσει το έργο της.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις σε όλη τη Γάζα την Τρίτη (28/10), σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε «άμεσα, ισχυρά πλήγματα» στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή. Η εντολή ήρθε έπειτα από μια ανταλλαγή πυροβολισμών στη νότια Ράφα, κατά την οποία πέθανε ένας Ισραηλινός στρατιώτης.

Διαβάστε επίσης