Ο εργασιακός κανόνας 80/20: CEO εξηγεί τι δεν καταλαβαίνουν οι εταιρίες

Μια λανθασμένη αντίληψη για την εξ αποστάσεως εργασία έχει η πλειονότητα των εταιριών, που αφορά στον χρόνο εργασίας στο γραφείο και εκτός αυτού.

Σε μία συγκυρία, όπου οι περισσότερες εταιρίες γυρίζουν πίσω στα γραφεία τους, υπό και την απειλή κυρώσεων, τους υπαλλήλους, μετά την πανδημία, ο διευθύνων σύμβουλος της Toptal, Du Val, δήλωσε στο Business Insider ότι οι εργοδότες παρερμηνεύουν την έννοια της υβριδικής εργασίας, επιβάλλοντας έναν ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας στο γραφείο κάθε εβδομάδα, όταν θα έπρεπε να θεωρείται ετήσια.

Ο Du Val, ο οποίος διευθύνει μια παγκόσμια εταιρεία προσλήψεων με περίπου 700 υπαλλήλους, θεωρεί τις κυρώσεις, όπως ο περιορισμός των προαγωγών ή των μετοχών, «περιττά τιμωρητικά μέτρα», αλλά αναγνώρισε ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν ευδοκίμησαν υπό μια δομή εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποδίδοντας την αναποτελεσματικότητα στην υιοθέτηση μη κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο η ιδανική δομή εργασίας είναι ένας «συνδυασμός 80/20», τον οποίο περιγράφει ως εξ αποστάσεως εργασία στο 80% του χρόνου και προσωπικές συναντήσεις το υπόλοιπο 20%. Αυτό κατά τον ίδιο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο εξοικονόμησης κόστους και πλεονέκτημα για τις εταιρείες όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό — αλλά πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Ο ίδιος εφαρμόζει τριμηνιαίες συναντήσεις της ομάδας και των διευθυντικών στελεχών εκτός γραφείου, οι οποίες διαρκούν περίπου τρεις ημέρες, χαρακτηρίζοντάς τες «εξαιρετικά παραγωγικές». Επίσης στελέχη της εταιρείας έχουν μια ετήσια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ δεν θεωρεί αναγκαίες τις δια ζώσης συναντήσεις, εκτός αν συζητείται «κάτι πραγματικά εξαιρετικό».

Σημειώνει ωστόσο, ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα 80/20, ειδικά σε ορισμένους κλάδους.

Για παράδειγμα, είπε, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια πρέπει να ανταποκρίνονται σε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, οπότε μπορεί να είναι απαραίτητη μια συνάντηση του προσωπικού με φυσική παρουσία στην αρχή της βάρδιας.

Επίσης, μπορεί να προκληθούν εντάσεις μεταξύ υπαλλήλων, όταν κάποιοι εργάζονται με φυσική παρουσία, και κάποιοι εξ αποστάσεως. Απαραίτητη θεωρεί τη φυσική παρουσία σε περιόδους μετάβασης μιας εταιρείας, κατά τους πρώτους 6 με 12 μήνες.