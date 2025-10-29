Συνέντευξη με ένα φάντασμα: Ανακαλύπτοντας την ιστορία και τις στοιχειωμένες γωνιές της Νέας Υόρκης

Στο υπόγειο του ιστορικού Morris-Jumel Mansion, το ψύχος δεν φαίνεται να προέρχεται μόνο από το παλιό πέτρινο τζάκι

Δημήτρης Δρίζος

Συνέντευξη με ένα φάντασμα: Ανακαλύπτοντας την ιστορία και τις στοιχειωμένες γωνιές της Νέας Υόρκης
Από αρχοντικά φωτισμένα με κεριά μέχρι βραδιές τέχνης με φαντάσματα, η Νέα Υόρκη αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της – αυτή που στοιχειώνεται από την ίδια της την ιστορία.

Στο υπόγειο του ιστορικού Morris-Jumel Mansion, το ψύχος δεν φαίνεται να προέρχεται μόνο από το παλιό πέτρινο τζάκι. Το αρχοντικό, ηλικίας άνω των 260 ετών, κουβαλά τη δική του αύρα. Εκεί, σύμφωνα με τους ξεναγούς, κατοικεί ακόμη ο Isaac – ο μάγειρας που έζησε και εργάστηκε στο σπίτι τον 18ο αιώνα. Πολλοί επισκέπτες ισχυρίζονται πως έχουν επικοινωνήσει μαζί του, βλέποντας μεταλλικές ράβδους να κινούνται μόνες τους ως απάντηση στις ερωτήσεις τους.

Η εμπειρία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Παρότι η Νέα Υόρκη είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες και τα φώτα της, το παρελθόν της παραμένει ζωντανό, κρυμμένο πίσω από τις βαριές πόρτες των παλαιών αρχοντικών και στα πέτρινα μονοπάτια των ιστορικών συνοικιών της.

Το σπίτι των Tredwell και τα πνεύματα του Greenwich Village

Ένα από τα πιο φημισμένα στοιχειωμένα κτίρια της πόλης είναι το Merchant’s House Museum, κοντά στο Greenwich Village. Χτισμένο το 1832, υπήρξε η κατοικία της οικογένειας Tredwell πριν μετατραπεί σε μουσείο. Εδώ, οι επισκέπτες μιλούν για αντικείμενα που κινούνται μόνα τους, για μυστηριώδη ρεύματα αέρα και απόκοσμες παρουσίες.

Η ιστορία της Gertrude Tredwell, τελευταίας κληρονόμου της οικογένειας, είναι χαρακτηριστική: λέγεται πως λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό της, θεάθηκε να βγαίνει στο κατώφλι του σπιτιού για να μαλώσει παιδιά που έκαναν φασαρία. Σήμερα, το μουσείο έχει αγκαλιάσει τον μύθο, διοργανώνοντας ξεναγήσεις υπό το φως των κεριών και ένα podcast που επιχειρεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα με επιστημονικό τρόπο.

Οι σκιές του Green-Wood

Στο Μπρούκλιν, το Green-Wood Cemetery εκτείνεται σε 478 στρέμματα και φιλοξενεί καλλιτέχνες, πολιτικούς και στρατιώτες – πολλοί από τους οποίους, όπως υποστηρίζουν οι θρύλοι, δεν ησύχασαν ποτέ. Στο έδαφος αυτό δόθηκε το 1776 η Μάχη του Λονγκ Άιλαντ, και από τότε, λέγεται πως οι ψυχές όσων έπεσαν εκεί εξακολουθούν να περιπλανώνται ανάμεσα στα δέντρα.

Οι επισκέπτες αναφέρουν ψιθύρους, κινούμενες σκιές και άμαξες που περνούν αθόρυβα μέσα στη νύχτα. Το κοιμητήριο, ωστόσο, προτιμά να τονίζει την ιστορική του σημασία, προσφέροντας βραδινές περιηγήσεις που αφηγούνται τις ζωές των ανθρώπων που αναπαύονται εκεί.

rodion-kutsaiev-gyc68k9trv8-unsplash.jpg

Το φάντασμα της τέχνης

Ακόμη και το Metropolitan Museum of Art έχει τη δική του μακάβρια ιστορία. Ο Evan Levy, ιδρυτής της Fable & Lark, καθοδηγεί την ξενάγηση Ghost Stories: A Mysterious Macabre Adventure, εξερευνώντας το πώς ο φόβος, ο θάνατος και το υπερφυσικό αποτυπώνονται στα έργα τέχνης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα πνεύμα στρατιώτη του Εμφυλίου περιπλανιέται ακόμη στους διαδρόμους του μουσείου. «Δεν είμαι εδώ για να κρίνω», λέει ο Levy. «Απλώς αφηγούμαι όσα έχουν δει οι άλλοι».

Μια βραδιά με φαντάσματα στο West Village

Το Boos and Booze Haunted Pub Crawl προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο γνωριμίας με τη Νέα Υόρκη, μέσα από τα παλιά μπαρ και τα σκοτεινά σοκάκια του West Village. Η συνοικία, μία από τις αρχαιότερες του Μανχάταν, υπήρξε το λίκνο καλλιτεχνών, ακτιβιστών και συγγραφέων – μερικοί εκ των οποίων, όπως φαίνεται, δεν έχουν φύγει ποτέ πραγματικά.

Ο Aaron Burr, ο διαβόητος αντίπαλος του Alexander Hamilton, λέγεται ότι εξακολουθεί να «παίζει» με τα ποτήρια στο εστιατόριο One if by Land, Two if by Sea, ενώ ο Mark Twain φέρεται να εμφανίζεται στο παλιό του σπίτι, στην 10η Οδό, ανεβαίνοντας αργά τη σκάλα.

Ο Isaac του Morris-Jumel Mansion

Το Morris-Jumel Mansion, χτισμένο το 1765, είναι το παλαιότερο διατηρημένο σπίτι του Μανχάταν. Υπήρξε στρατηγείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας και αργότερα κατοικία της Eliza Jumel, μίας από τις πιο αινιγματικές προσωπικότητες της εποχής.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές ιστορίες του σπιτιού βρίσκεται εκείνη του Isaac Till, ενός σκλάβου που εργαζόταν ως μάγειρας μαζί με τη σύζυγό του, Hannah. Τα ονόματά τους διασώζονται μόνο μέσα από τις οικονομικές καταγραφές του Ουάσινγκτον. Σήμερα, το μουσείο τιμά τη μνήμη τους, καθώς και των άλλων αφανών ανθρώπων που έζησαν στα υπόγεια του αρχοντικού.

«Οι θρύλοι του παραφυσικού φέρνουν τον κόσμο εδώ», εξηγεί η υπεύθυνη εκδηλώσεων Danielle Gaita. «Κι ενώ έρχονται για το μυστήριο, φεύγουν έχοντας γνωρίσει την αληθινή ιστορία των ανθρώπων που πέρασαν από αυτό το σπίτι».

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν ειδικά εργαλεία, όπως μετρητές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ράβδους ανίχνευσης πνευμάτων, μέσα από τα οποία οι επισκέπτες ισχυρίζονται ότι έχουν «συνομιλήσει» με τον Isaac. Η εμπειρία θεωρείται ένα είδος ζωντανού διαλόγου με την Ιστορία.

Οι ψίθυροι του παρελθόντος

Η Eliza Jumel λέγεται πως εμφανίζεται ακόμη στο μπαλκόνι του σπιτιού, ενώ ο Aaron Burr φέρεται να περπατά στους διαδρόμους. Πολλοί επισκέπτες μιλούν για φώτα που αναβοσβήνουν και μετρητές που ενεργοποιούνται χωρίς προφανή λόγο.

Όπως σημειώνει η Gaita, «πρόκειται για έναν τρόπο να τιμηθούν όσοι δεν γράφτηκαν ποτέ στα βιβλία της ιστορίας – οι αφανείς άνθρωποι που έζησαν και εργάστηκαν εδώ».

Είτε κανείς πιστεύει στα φαντάσματα είτε όχι, η στοιχειωμένη Νέα Υόρκη αποκαλύπτει κάτι πιο ουσιαστικό: τη δύναμη της μνήμης. Κάθε θρύλος, κάθε ανεξήγητη ιστορία, είναι μια υπενθύμιση ότι ο χρόνος μπορεί να προχωρά, αλλά οι ψίθυροι του παρελθόντος δεν σβήνουν ποτέ.

Και ίσως, κάπου ανάμεσα στις σκιές του Morris-Jumel Mansion, ο Isaac να συνεχίζει να φυλά το σπίτι του, όπως έκανε πάντα.

*Με πληροφορίες από το BBC

