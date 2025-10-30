Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής - Κρυμμένο σε κοινή θέα

Διασφαλίζεται η προστασία του Αμερικανού Προέδρου και η διατήρηση της κυβερνητικής εξουσίας και συντονισμού σε περίπτωση πυρηνικού χτυπήματος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής - Κρυμμένο σε κοινή θέα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την πυρηνική απειλή να εμφανίζεται ξανά στο παγκόσμιο προσκήνιο σε μία εφιαλτική εξέλιξη, η μία μετά την άλλη, οι ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινούν την αναβάθμιση ή την κατασκευή πυρηνικών καταφυγίων για τους πολίτες τους.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, ένα καταφύγιο είναι αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή.

Το συγκρότημα Cheyenne Mountain, μία από τις καλύτερα οχυρωμένες τοποθεσίες στις ΗΠΑ και το οποίο έχει σχεδιαστεί να φιλοξενήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Θαμμένη κάτω από γρανίτη έξω από το Κολοράντο Σπρινγκς, αυτή η εγκατάσταση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε άμεσες πυρηνικές εκρήξεις, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της κυβέρνησης ακόμη και στις χειρότερες περιπτώσεις.

Το συγκρότημα, που ολοκληρώθηκε το 1967, χρησιμεύει ως εφεδρικό κέντρο διοίκησης για σημαντικές αμυντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του NORAD.

Σε περίπτωση επίθεσης, ο Τραμπ θα μεταφερθεί πρώτα σε ένα ασφαλές καταφύγιο κάτω από τον Λευκό Οίκο, πριν επιβιβαστεί σε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας «Doomsday» με προορισμό το Cheyenne Mountain.

Το σχέδιο αντανακλά μακροχρόνια στρατιωτικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση της διοικητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 5,1 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια, όλα σχεδιασμένα να λειτουργούν ανεξάρτητα σε περίπτωση καταστροφικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το NewsNation, οι θύρες του που προστατεύουν από εκρήξεις βομβών μπορούν να σφραγιστούν είτε χειροκίνητα, είτε υδραυλικά και είναι κατασκευασμένες για να αντέχουν σε εκρήξεις σε απόσταση 1,5 μιλίου.

Ο χώρος περιλαμβάνει ένα αυτόνομο οικοσύστημα, με εσωτερικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νερό που προέρχεται από υπόγειες λίμνες και αποθήκες τροφίμων για παρατεταμένη διαμονή.

Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια: η παρουσία ενός πλήρως λειτουργικού εστιατορίου Subway, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι το «πιο ασφαλές» στον κόσμο, το οποίο εξυπηρετεί το προσωπικό που σταθμεύει εκεί.

Αν και το εξωτερικό του παραμένει διακριτικό, το συγκρότημα παραμένει ενεργό και στελεχωμένο. Τα συστήματα επικοινωνίας και δικτύωσης του συγκροτήματος είναι σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά, υποστηρίζοντας 24ωρη λειτουργία.

Το πρωτόκολλο προστασίας του Προέδρου

Το πρώτο βήμα του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τη μεταφορά του Τραμπ σε ένα καταφύγιο κάτω από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη The Sun. Από εκεί, θα μεταφερθεί με ένα αεροσκάφος E-4B «Doomsday» στην εγκατάσταση του Κολοράντο.

Το αεροσκάφος αυτό είναι ειδικά εξοπλισμένο για αερομεταφερόμενη διοίκηση και έλεγχο κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος θα συνοδεύεται από μια στενή ομάδα ανώτερων αξιωματούχων, ενώ άλλοι — συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας και των ηγετών του Κογκρέσου — θα μεταφερθούν σε άλλες ενισχυμένες εγκαταστάσεις, όπως το Mount Weather ή το Raven Rock.

Αυτό το σχέδιο μετακίνησης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής «συνέχειας της κυβέρνησης» που χρονολογείται από δεκαετίες. Στόχος του: η διατήρηση της ηγεσίας, της επικοινωνίας και της στρατηγικής εποπτείας, ανεξάρτητα από την κλίμακα ή την πηγή της απειλής. Τα σχέδια αυτά παραμένουν απόρρητα ως προς τις λεπτομέρειες, αλλά ενημερώνονται περιοδικά ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες δυνατότητες και τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Η δομική απομόνωση της εγκατάστασης — τόσο από φυσικές όσο και από ψηφιακές εισβολές — την έχει επίσης καταστήσει στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια εποχή κυβερνοπολέμου και ηλεκτρομαγνητικών απειλών.

Ο σχεδιασμός της με αντικραδασμική στήριξη βοηθά στην προστασία από σεισμικές επιπτώσεις και τεχνολογικές διαταραχές, διατηρώντας την λειτουργική ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με vintage Valentino - Εικόνες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Ο υπουργός Δικαιοσύνης τον επισκέφθηκε στη φυλακή - «Προσοχή στην ασφάλειά του»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία:«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Παραμορφωμένα δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες

12:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ταξί χωρίς οδηγό στην Ευρώπη: «Πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε»

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι πήγαν στην Αστυνομία με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν ότι έκλεψαν αυτοκίνητο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τούρκοι διασώστες περιμένουν το «πράσινο φως» από το Ισραήλ για να εισέλθουν στον θύλακα

12:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα

12:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο σε κοινή θέα - Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής

12:22LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιου του - «Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά»

12:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σε χέρια ιδιωτών τo «σούπερ μάρκετ του Πάπα» - Εκπτώσεις σε πολύτεκνους και ηλικωμένους

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Ίχνη DNA συνδέουν έναν από τους πέντε συλληφθέντες με την κλοπή - Οι αρχές «ξετυλίγουν το νήμα της Αριάδνης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινοι» οι Τεττέη και Παντελίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί σε δρόμους του Ρίο μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση κατά των καρτέλ στην ιστορία της Βραζιλίας, με 132 νεκρούς - Δεν ήξερε ο Λούλα - Ποια είναι η εγκληματική οργάνωση «Κόκκινη Διοίκηση»

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν 7 άξονες για τη λειψυδρία - Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα - Σαχίνης: Θα σκάψουμε όλη τη Δροσοπούλου

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Η αδελφή του 50χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου έξω από μπαρ στο Ναύπλιο μιλά στο Newsbomb.gr

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στο φως οι νέες κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας - Πότε έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων: Οι χώρες με τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, η τελευταία δοκιμή των ΗΠΑ και ο νέος «Ψυχρός Πόλεμος»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις από κάμερες μέσω του gov.gr αποστέλλονται τις επόμενες ημέρες  

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: «Βιαστείτε, είναι όλοι νεκροί»... - Στο φως τα πρώτα τηλεφωνήματα από την παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε το νερό στο αυλάκι για να μην διψάσουμε: Όλα τα μέτρα για τη λειψυδρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ