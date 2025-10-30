Το καταφύγιο του Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής - Κρυμμένο σε κοινή θέα

Με την πυρηνική απειλή να εμφανίζεται ξανά στο παγκόσμιο προσκήνιο σε μία εφιαλτική εξέλιξη, η μία μετά την άλλη, οι ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινούν την αναβάθμιση ή την κατασκευή πυρηνικών καταφυγίων για τους πολίτες τους.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, ένα καταφύγιο είναι αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή.

Το συγκρότημα Cheyenne Mountain, μία από τις καλύτερα οχυρωμένες τοποθεσίες στις ΗΠΑ και το οποίο έχει σχεδιαστεί να φιλοξενήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Θαμμένη κάτω από γρανίτη έξω από το Κολοράντο Σπρινγκς, αυτή η εγκατάσταση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε άμεσες πυρηνικές εκρήξεις, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της κυβέρνησης ακόμη και στις χειρότερες περιπτώσεις.

Το συγκρότημα, που ολοκληρώθηκε το 1967, χρησιμεύει ως εφεδρικό κέντρο διοίκησης για σημαντικές αμυντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του NORAD.

Σε περίπτωση επίθεσης, ο Τραμπ θα μεταφερθεί πρώτα σε ένα ασφαλές καταφύγιο κάτω από τον Λευκό Οίκο, πριν επιβιβαστεί σε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας «Doomsday» με προορισμό το Cheyenne Mountain.

Το σχέδιο αντανακλά μακροχρόνια στρατιωτικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση της διοικητικής εξουσίας κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

The Cheyenne Mountain Complex



Located In Colorado

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 5,1 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια, όλα σχεδιασμένα να λειτουργούν ανεξάρτητα σε περίπτωση καταστροφικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το NewsNation, οι θύρες του που προστατεύουν από εκρήξεις βομβών μπορούν να σφραγιστούν είτε χειροκίνητα, είτε υδραυλικά και είναι κατασκευασμένες για να αντέχουν σε εκρήξεις σε απόσταση 1,5 μιλίου.

Ο χώρος περιλαμβάνει ένα αυτόνομο οικοσύστημα, με εσωτερικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νερό που προέρχεται από υπόγειες λίμνες και αποθήκες τροφίμων για παρατεταμένη διαμονή.

Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια: η παρουσία ενός πλήρως λειτουργικού εστιατορίου Subway, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι το «πιο ασφαλές» στον κόσμο, το οποίο εξυπηρετεί το προσωπικό που σταθμεύει εκεί.

Αν και το εξωτερικό του παραμένει διακριτικό, το συγκρότημα παραμένει ενεργό και στελεχωμένο. Τα συστήματα επικοινωνίας και δικτύωσης του συγκροτήματος είναι σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά, υποστηρίζοντας 24ωρη λειτουργία.

"THE $1 BILLION BUNKER BUILT FOR NUCLEAR WAR"



The Cheyenne Mountain Complex is a military installation and defensive bunker located in Colorado Springs, Colorado, embedded within Cheyenne Mountain.



Originally built during the Cold War to house the North American Aerospace…

Το πρωτόκολλο προστασίας του Προέδρου

Το πρώτο βήμα του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τη μεταφορά του Τραμπ σε ένα καταφύγιο κάτω από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τη The Sun. Από εκεί, θα μεταφερθεί με ένα αεροσκάφος E-4B «Doomsday» στην εγκατάσταση του Κολοράντο.

Το αεροσκάφος αυτό είναι ειδικά εξοπλισμένο για αερομεταφερόμενη διοίκηση και έλεγχο κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος θα συνοδεύεται από μια στενή ομάδα ανώτερων αξιωματούχων, ενώ άλλοι — συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας και των ηγετών του Κογκρέσου — θα μεταφερθούν σε άλλες ενισχυμένες εγκαταστάσεις, όπως το Mount Weather ή το Raven Rock.

Αυτό το σχέδιο μετακίνησης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής «συνέχειας της κυβέρνησης» που χρονολογείται από δεκαετίες. Στόχος του: η διατήρηση της ηγεσίας, της επικοινωνίας και της στρατηγικής εποπτείας, ανεξάρτητα από την κλίμακα ή την πηγή της απειλής. Τα σχέδια αυτά παραμένουν απόρρητα ως προς τις λεπτομέρειες, αλλά ενημερώνονται περιοδικά ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες δυνατότητες και τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Η δομική απομόνωση της εγκατάστασης — τόσο από φυσικές όσο και από ψηφιακές εισβολές — την έχει επίσης καταστήσει στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια εποχή κυβερνοπολέμου και ηλεκτρομαγνητικών απειλών.

Ο σχεδιασμός της με αντικραδασμική στήριξη βοηθά στην προστασία από σεισμικές επιπτώσεις και τεχνολογικές διαταραχές, διατηρώντας την λειτουργική ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

