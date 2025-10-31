Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

Ποιο έτος γίνονταν μία πυρηνική δοκιμή σχεδόν κάθε δύο ημέρες

Παύλος Μεθόδιος

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic
Φωτογραφία αρχείου από 22 Απριλίου 1952 - Γιγαντιαίο «μανιτάρι» καπνού πάνω από τη Νεβάδα έπειτα από πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ
Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστροφή στις δοκιμές πυρηνικών όπλων ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τρεις δεκαετίες έπειτα από τον τερματισμό της πρακτικής που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η πολιτική για τα πυρηνικά όπλα, που κάποτε θεωρούνταν «λείψανο» του Ψυχρού Πολέμου επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένες ατομικές απειλές τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Ευρώπη από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ποια χώρα όμως έχει κάνει τις περισσότερες δοκιμές πυρηνικών όπλων και πότε σταμάτησαν;

Ο Ψυχρός Πόλεμος και η πυρηνική «φρενίτιδα»

Οι δύο υπερδυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου εισήλθαν σε μία κούρσα εξοπλισμών και πυρηνικών δοκιμών μετά τον τερματισμό του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την εμφάνιση της ατομικής βόμβας στον πλανήτη με το τεστ Trinity στις ερήμους του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 1945, μόλις λίγους μήνες μετά την πτώση του Βερολίνου.

Η Αμερική έγινε έτσι η πρώτη χώρα του πλανήτη που διέθετε πυρηνικά όπλα. Το 1949 όμως η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να μπει και αυτή στο μονομελές - έως τότε - «κλαμπ» των πυρηνικών δυνάμεων, κάνοντας την πρώτη της δοκιμή στο Καζακστάν.

Έκτοτε ακολούθησε μία σημαντική αύξηση των δοκιμών κατά τη δεκαετία του 1950, ενώ ο Ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, φτάνοντας τις δεκάδες ανά έτος. Το 1958 η «φρενίτιδα» πυρηνικών στην οποία είχαν εισέλθει ΗΠΑ και Ε.Σ.Σ.Δ έπαυσε, έπειτα από συμφωνία για μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές.

Με φόντο την διεθνή ανησυχία για τη ραδιενέργεια που απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα με κάθε πυρηνική δοκιμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις πυρηνικές δοκιμές. Χωρίς να παρακολουθείται ούτε να επιβάλλεται, το μορατόριουμ υλοποιήθηκε με αμοιβαία συγκράτηση των δύο μεγάλων δυνάμεων.

Παρ' όλα αυτά, το μορατόριουμ αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτικό, ξεκινώντας στις 31 Οκτωβρίου 1958 και διαρκώντας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1961. Αφού η Γαλλία ξεκίνησε πυρηνικές δοκιμές το 1960, ακολουθούμενη από την κατάρριψη ενός αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους U-2 πάνω από τον σοβιετικό εναέριο χώρο και μια αποτυχημένη συνάντηση κορυφής, η Σοβιετική Ένωση επανεκκίνησε τις δοκιμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν λίγο αργότερα.

Εν μέσω της επιδείνωσης του Ψυχρού Πολέμου με την κρίση του Βερολίνου και της Κούβας, το 1962 αποτέλεσε τη χρονιά που σημειώθηκαν οι περισσότερες πυρηνικές δοκιμές στην ιστορία, συνολικά 178 μεταξύ των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Πέρα από τις δύο υπερδυνάμεις, και άλλες χώρες διεξήγαγαν πυρηνικές δοκιμές κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Βρετανία και η Γαλλία αποτέλεσαν τις επόμενες δύο χώρες μετά τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ που απέκτησαν πυρηνικά όπλα, ενώ η Κίνα προχώρησε στην πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 1964.

Την - επίσημη - λίστα συμπληρώνουν η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα. Το Δελχί προχώρησε στην πρώτη πυρηνική δοκιμή το 1974, ενώ το Πακιστάν διεξήγαγε δύο τεστ το 1998.

Στο σύνολο των πυρηνικών δοκιμών τα ηνία παίρνουν οι ΗΠΑ, με πάνω από 1.000, ενώ ακολουθεί η Σοβιετική Ένωση με 715 και ακολουθεί η Γαλλία, με 210.

Οι πυρηνικές δοκιμές μειώθηκαν δραματικά με τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου με λίγα τεστ, από την Κίνα, το Πακιστάν, την Ινδία και τη Γαλλία να διεξάγονται στη δεκαετία του 1990.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσα σε εφαρμογή ο «κόφτης» στη Βουλή - Γιατί αντιδρά έντονα η Πλεύση Ελευθερίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά ο ΣΑΤΑ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα»

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

06:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Halloween: Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε… minion και οι Μπακς τον «τρολάρουν» – Δείτε εικόνες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Μετράει δυνάμεις στο Μονακό, αναζητώντας «διπλό» δήλωση

06:36LIFESTYLE

Η Σοφία Πανάγου για το «Σόι σου» στο Newsbomb: «Νιώθουμε σαν να μην πέρασε μια μέρα»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το επόμενο κεφάλαιο του Call of Duty: Το θρυλικό videogame γίνεται ταινία – Η λεπτομέρεια που προμηνύει υπερπαραγωγή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Πέντε πραγματικές τρομακτικές ιστορίες για να μπείτε στο κλίμα της γιορτής

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χειμώνας» στο ΠΑΣΟΚ: Οι νέες αιχμές κατά Ανδρουλάκη και η απουσία Δούκα από την ΚΟΕΣ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποια χώρα έχει κάνει τις περισσότερες πυρηνικές δοκιμές - Πότε σταμάτησαν - Infographic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου, Χουλιαράκης, Μαραντζίδης στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα - Όλα τα ονόματα και η καλλιτεχνική έκπληξη 

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να προστατέψει το μουσείο;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Δάλλα: «Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί μπούλινγκ από την Κωνσταντοπούλου»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Τα μηνύματα και το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ