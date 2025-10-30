Λούβρο: Πρώην ληστής τραπεζών είχε προειδοποιήσει για κενά ασφαλείας στο μουσείο

Ένας πρώην ληστής τράπεζας είπε ότι είχε προειδοποιήσει έναν υπάλληλο στο Μουσείο του Λούβρου για αδυναμίες στην ασφάλεια της Πινακοθήκης Απόλλων, από όπου πριν λίγες ημέρες εκλάπησαν σε μία αστραπιαία επιχείρηση οκτώ κομμάτια από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τεράστιας αξίας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 7 άτομα.

Ο David Desclos, πρώην ληστής τραπεζών, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο AP ότι, αποκάλυψε ότι σε ένα εσωτερικό podcast του μουσείου το 2020, παρατήρησε ότι οι γυάλινες προθήκες με κοσμήματα βρίσκονταν δίπλα σε παράθυρα που έβλεπαν στο δρόμο και εξήγησε σε έναν υπάλληλο ότι αυτή η διάταξη διευκόλυνε την πρόσβαση από το εξωτερικό.

Ο πρώην ληστής προειδοποίησε ότι η ανακαίνιση των προθηκών το 2019 αφαίρεσε σημαντικά προστατευτικά μέτρα, αφήνοντας τα αντικείμενα ευάλωτα σε άμεσες επιθέσεις. Διευκρίνισε ότι τα σχόλιά του δεν ήταν δημόσια για να μην ενθαρρύνουν παρόμοια εγκλήματα.

Επιπλέον, εξήγησε ότι στα νιάτα του ειδικεύτηκε στην εξουδετέρωση συστημάτων συναγερμού για τη διενέργεια ληστειών και ότι μαζί με τους συνεργούς του πέρασε αρκετούς μήνες σκάβοντας στους υπονόμους της πόλης με στόχο να αποκτήσει πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας της Société Générale κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων τη δεκαετία του '90.

Οι ειδικοί της τέχνης, που επικαλείται το CNN, επεσήμαναν ότι η δυσκολία μεταπώλησης αυτών των αναγνωρίσιμων κομματιών πιθανότατα θα οδηγήσει στην αποσυναρμολόγησή τους για την εξαγωγή και πώληση των πολύτιμων λίθων και μετάλλων τμηματικά.

Μετά το περιστατικό, το ίδρυμα αποφάσισε να μεταφέρει τα υπόλοιπα κοσμήματα σε θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Γαλλίας, ενώ οι έρευνες προχωρούν.

