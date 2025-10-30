«Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια»: Ο Αμερικανός που έκανε την παράλληλη δουλειά του επιχείρηση

Ο 41χρονος Ρικ Σένκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε, με επιμονή και στρατηγική, να μετατρέψει τη μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων σε μια αυτοκρατορία με ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

