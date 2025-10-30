«Δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα άδεια»: Ο Αμερικανός που έκανε την παράλληλη δουλειά του επιχείρηση
Ο Ρικ Σένκο ξεκίνησε να πουλάει μεταχειρισμένα ρούχα στο eBay και κατέληξε να διευθύνει μια εταιρεία με τζίρο 6 εκατ. ευρώ. Η ιστορία του αποδεικνύει πως η επιμονή μπορεί να μετατρέψει μια παράλληλη δουλειά σε αυτοκρατορία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο 41χρονος Ρικ Σένκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε, με επιμονή και στρατηγική, να μετατρέψει τη μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων σε μια αυτοκρατορία με ετήσιο κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Πελίστρι, θλάση ο Καλάμπρια
17:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συγκλονίζει ο Σκόουλς: Σταματά το σχολιασμό για να φροντίσει τον γιο του
16:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γεώργιος Παπαδόπουλος
15:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας
14:33 ∙ ME TO N & ME TO Σ