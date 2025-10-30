Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

Ασθενείς και προσωπικό σφαγιάστηκαν ενώ 2.000 άμαχοι έχουν χάσει τις ζωές τους

Δημήτρης Δρίζος

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες
X account of Mini Minawi
Μία νέα φρίκη συγκλονίζει το Σουδάν, καθώς πάνω από 460 άμαχοι βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα σε μαιευτήριο στην πόλη Ελ Φάσερ, λίγες μόλις ημέρες μετά από το 48ωρο μακελειό στο οποίο παραστρατιωτικοί εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Σαουδαραβικό Μαιευτήριο στην Ελ Φάσερ, το μοναδικό που εξακολουθούσε να λειτουργεί στην πόλη, δέχθηκε επίθεση για τέταρτη φορά μέσα σε έναν μήνα. Ένας νοσηλευτής σκοτώθηκε, τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ δύο ημέρες αργότερα, ένοπλοι των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) απήγαγαν έξι υγειονομικούς – τέσσερις γιατρούς, έναν νοσηλευτή και έναν φαρμακοποιό – πριν εκτελέσουν εν ψυχρώ πάνω από 460 ασθενείς και τους συνοδούς τους.

1761834109951-483429508-1.jpg

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει το μακελειό δείχνει δεκάδες πτώματα διάσπαρτα μέσα στα χαλάσματα του νοσοκομείου, ανάμεσα σε θραύσματα και κατεστραμμένο ιατρικό εξοπλισμό. «Έκανα χειρουργείο όταν έπεσαν όλμοι πάνω στο νοσοκομείο. Η ασθενής ήταν ανοιχτή στο χειρουργικό τραπέζι και όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι», περιέγραψε η γυναικολόγος Δρ. Σουχίμπα στον ΟΗΕ.

1761834125291-733182284-2.jpg

Νέο κύμα γενοκτονίας

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος από τον Απρίλιο του 2023, όταν οι διαρκείς εντάσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις (SAF) και τον ηγέτη των RSF, Μοχάμεντ Χάμνταν Ντάγκλο, ξέσπασαν σε ανοιχτό εμφύλιο.

Οι δυνάμεις που στηρίζουν τον κυβερνητικό στρατό κατήγγειλαν ότι οι RSF «διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα» στις 26 και 27 Οκτωβρίου, εκτελώντας πάνω από 2.000 άμαχους.

Sudan

Δορυφορικές εικόνες μετά την πτώση της Ελ Φάσερ αποκάλυψαν μαζικούς τάφους και δεκάδες ανθρώπινα σώματα γύρω από οχήματα και οχυρωματικά έργα των RSF. Ανάλυση του Πανεπιστημίου Yale επιβεβαίωσε την ύπαρξη «αντικειμένων με μέγεθος αντίστοιχο ανθρώπινων σωμάτων» και εδάφους με κοκκινωπή απόχρωση, ενδεικτική αίματος.

Σε βίντεο που επαληθεύτηκε από το AFP, φαίνεται παραστρατιωτικός γνωστός για εκτελέσεις αμάχων να σκοτώνει εν ψυχρώ πολίτες καθισμένους στο έδαφος. Άλλο βίντεο δείχνει παιδί-στρατιώτη να δολοφονεί άνδρα, ενώ σε τρίτο βίντεο, άνδρες των RSF εκτελούν αιχμαλώτους που προηγουμένως είχαν υποσχεθεί να απελευθερώσουν.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αναφέρει πως οι πράξεις των RSF «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ίσως και γενοκτονία».

soudan.jpg

«Ειρήνη ή πόλεμος»

Ο Ντάγκλο, αρχηγός των RSF, δήλωσε κυνικά πως η χώρα θα «ενωθεί είτε με ειρήνη είτε με πόλεμο». Η πτώση της Ελ Φάσερ, του τελευταίου προπυργίου του στρατού στο Νταρφούρ, προκαλεί φόβους για επανάληψη των εθνοτικών σφαγών που είχαν συγκλονίσει την περιοχή πριν από 20 χρόνια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τη νέα κλιμάκωση της βίας, ζητώντας άμεσο τέλος στην πολιορκία και τις εχθροπραξίες.

Μετά από 18 μήνες εμφυλίου, το Σουδάν ουσιαστικά έχει διαμελιστεί: οι RSF ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής χώρας, ενώ ο τακτικός στρατός υπό τον στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν κυριαρχεί στο βορρά, την ανατολή και το κέντρο. Παρά την ανακατάληψη της πρωτεύουσας Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι RSF έχουν εγκαθιδρύσει παράλληλη διοίκηση στη Νιάλα.

Οι αναλυτές προειδοποιούν πως η ενοποίηση της χώρας μπορεί να αποδειχθεί σχεδόν αδύνατη. Ενδεικτικά, μόνο τις τελευταίες ημέρες 33.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελ Φάσερ προς τη δυτική Ταουίλα, όπου ήδη συνωστίζονται πάνω από 650.000 εκτοπισμένοι.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους, ενώ περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η πείνα θερίζει, με οικογένειες να τρώνε χόρτα για να επιβιώσουν.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους RSF για στοχευμένη εκστρατεία σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων, ενώ και ο κυβερνητικός στρατός αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Οι διεθνείς προσπάθειες για εκεχειρία – με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – έχουν ναυαγήσει, καθώς η πολιτική αδιαλλαξία και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων κρατών τροφοδοτούν έναν από τους πιο φονικούς πολέμους της σύγχρονης εποχής.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

