Τουρκία: Βαριές ποινές για τη φωτιά σε ξενοδοχείο - 78 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην τραγωδία

Ενδεκα άνθρωποι καταδικάσθηκαν σε ποινές ισόβιας κάθειρξης για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια της βόρειας Τουρκίας, που κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, ανάμεσά τους 36 παιδιά, τον περασμένο Ιανουάριο, ανακοίνωσε το δικαστήριο του Μπόλου στην βόρεια Τουρκία.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του και διευθυντής του ξενοδοχείου που βαρύνονται με πλήθος παραλείψεων στον τομέα της ασφάλειας.

Αναπληρωτής του δημάρχου του Μπόλου και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης καταδικάσθηκαν επίσης σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τριάντα δύο κατηγορούμενοι, 20 από τους οποίους τελούσαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, κάθησαν στο εδώλιο κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Είχαμε τακτικές επιθεωρήσεις»

Οι συγγενείς των θυμάτων είχαν αναρτήσει τις φωτογραφίες των δικών τους έξω από το γυμναστήριο που φιλοξένησε την ακροαματική διαδικασία.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο συναγερμός πυρκαγιάς στο Grand Kartal δεν λειτούργησε τη νύκτα της τραγωδίας και ορισμένες από τις εγκαταστάσεις αερίου δεν πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

«Είχαμε τακτικές επιθεωρήσεις», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Χαλίτ Εργκιούλ, που καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, επιρρίπτοντας το σφάλμα στην εταιρεία παροχής του φυσικού αερίου.

«Δεν επέτρεπα ούτε πυροτεχνήματα μπροστά στο ξενοδοχείο σε γάμους για να προλάβω θανάτους πουλιών», είπε.

«Πηγαίνω στο νεκροταφείο κάθε πρωί»

Οι επιζώντες και οι συγγενείς των θυμάτων έδωσαν, συχνά πνιγμένοι στο κλάμα, τις μαρτυρίες τους για τα γεγονότα εκείνης της νύκτας της 21ης Ιανουαρίου όταν το ξενοδοχείο καταστράφηκε από τη φωτιά που ξεκίνησε από ένα από τα εστιατόρια.

«Πηγαίνω στο νεκροταφείο κάθε πρωί. Κανένας ψυχολόγος δεν μπορεί να κατευνάσει τέτοιον πόνο», δήλωσε ο Χιλμί Αλτίν, που έχασε την σύζυγο και την 9χρονη κόρη του.

Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου Grand Kartal, που φιλοξενούσε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς, δημοσιογράφους, αθλητές. Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τις οικογένειές τους την ημέρα της καταστροφής.

