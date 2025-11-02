Millennials και Gen Z σπάνε τα ταμπού: Το να ζητάς βοήθεια είναι πλέον θετικό

Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως μια σημαντική αλλαγή στη στάση των νεότερων γενεών απέναντι στην αναζήτηση βοήθειας: για τους Millennials και τους Gen Z, το να ζητάς υποστήριξη παύει να είναι ταμπού και θεωρείται πλέον θετική ενέργεια.

Σχετική δημοσκόπηση που διεξήχθη σε 2.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, μοιρασμένους ισομερώς στις τέσσερις γενιές (Gen Z, Millennials, Gen X και Baby Boomers), αποκάλυψε σαφή διάσταση απόψεων:

Millennials (71%) και Gen Z (66%) βλέπουν το να ζητούν βοήθεια ως θετικό.

Gen X (54%) και Baby Boomers (45%) εκφράζουν την ίδια άποψη σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Επιπλέον, η πλειονότητα των Gen Z (57%) και των Millennials (60%) πιστεύει ότι είναι καλύτεροι στο να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται, σε σύγκριση με τους προκατόχους τους.

Να σπάσουν τα ταμπού

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Upstart, έδειξε ότι το 67% των Αμερικανών – ανεξαρτήτως γενιάς – πιστεύει ότι η κοινωνία πρέπει να αποστιγματίσει την αναζήτηση βοήθειας ή υποστήριξης, είτε πρόκειται για οικονομικό είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

Όπως σχολίασε ένας ερωτώμενος, «Δεν είναι κακό να χρειάζεσαι κάτι να στηριχτείς. Δεν μειώνει τον άνδρα ούτε κάνει μια γυναίκα να φαίνεται αβοήθητη». Ένας άλλος τόνισε: «Νομίζω ότι για να συμβεί αυτό, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινότητα. Η κοινωνία είναι πολύ 'ατομικιστική' επί του παρόντος».

Παραμένει ο φόβος της κρίσης

Παρόλο που η αντίληψη αλλάζει, το 53% των Αμερικανών παραδέχεται ότι δεν του αρέσει να ζητά βοήθεια λόγω του φόβου της κρίσης. Παραδόξως, ενώ η Gen Z είναι πιο πιθανό να ζητήσει υποστήριξη, είναι επίσης και η γενιά που εκφράζει τον μεγαλύτερο φόβο μήπως κριθεί (64%) γι' αυτό.

Όταν χρειάζονται υποστήριξη, οι άνθρωποι στρέφονται συχνότερα:

Στους φίλους (39%)

Στον σύντροφο (36%)

Στη μητέρα (24%)

Στην ευρύτερη οικογένεια (23%)

«Είναι φυσικό οι άνθρωποι να νιώθουν αυτή την εσωτερική πάλη όταν πρόκειται να ζητήσουν βοήθεια», δήλωσε η Erin Opperman, αντιπρόεδρος της Upstart. «Αλλά κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι κρίνεται απλώς και μόνο επειδή χρειάζεται λίγη επιπλέον υποστήριξη. Η ύπαρξη συστημάτων που βοηθούν τους ανθρώπους να προοδεύουν είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόμαστε μαζί ως κοινωνία».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork