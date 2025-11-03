Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της πόλης Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους το Σάββατο, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν, όπου η βία των συμμοριών αποτελεί γάγγραινα.

Το θύμα ήταν ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, πόλης σχεδόν 350.000 κατοίκων σε αγροτική περιοχή, γνωστή για τα αβοκάντο της - η παραγωγή της κατά κύριο λόγο εξάγεται στις ΗΠΑ -, όπως και άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

Ο Μπράβο είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.