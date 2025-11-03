Ελεύθερη η 19χρονη έγκυος Βρετανίδα που κρατούνταν σε πρώην σοβιετική φυλακή της Γεωργίας

Συνελήφθη με 12 κιλά μαριχουάνας και 2 κιλά χασίς στις χειραποσκευές της

Newsbomb

Ελεύθερη η 19χρονη έγκυος Βρετανίδα που κρατούνταν σε πρώην σοβιετική φυλακή της Γεωργίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 19χρονη, Βρετανίδα Μπέλα Κάλεϊ συνελήφθη τον περασμένο Μάιο στο αροδρόμιο της Τιφλίδας, αφού κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο 12 κιλών μαριχουάνας και 2 κιλών χασίς στις χειραποσκευές της.

Κρατούνταν στην πρώην σοβιετική φυλακή για πάνω από πέντε μήνες και είπε ότι την είχαν αναγκάσει να βράζει ζυμαρικά σε βραστήρα για να τρώει και να σκάβει μια τρύπα στο έδαφος για να χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Είναι 35 εβδομάδων έγκυος και μεταφέρθηκε σε μονάδα φροντίδας μητέρων και βρεφών το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα έχει αφεθεί ελεύθερη.

Πλάνα από έξω από το δικαστήριο δείχνουν την έφηβη να εμφανίζεται σοκαρισμένη, συγκλονισμένη και ευγνώμων καθώς έφευγε με τον δικηγόρο της.

Λίγο πριν από την τελική ακρόασή της, ο δικηγόρος της δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία την τελευταία στιγμή.

Την περασμένη εβδομάδα, η οικογένειά της κατέβαλε 137.000 λίρες για να μειώσει την ποινή της, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τους εισαγγελείς στο Δικαστήριο της Τιφλίδας. Αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών όταν συνελήφθη για πρώτη φορά.

Η 19χρονη αρχικά δήλωσε αθώα σε ακρόαση τον Ιούλιο για κατοχή και διακίνηση παράνομων ναρκωτικών και είπε ότι είχε βασανιστεί για να τα μεταφέρει για μια συμμορία.

Αναμενόταν να γεννήσει πριν από τα Χριστούγεννα και έμεινε έγκυος ενώ ταξίδευε στη Νοτιοανατολική Ασία. Είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στην Ταϊλάνδη και συνελήφθη λίγο αργότερα στη Γεωργία.

Ο δικηγόρος της δήλωσε στο δικαστήριο σε προδικαστική ακρόαση ότι την απείλησαν με πυρωμένο σίδερο για να ταξιδέψει με τη βαλίτσα γεμάτη ναρκωτικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Ελγίνεια

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Όσο περισσότερα ξοδεύει η Δύση στο Κίεβο, τόσο περισσότερα εδάφη θα ανακτήσει η Ρωσία»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική επίθεση κατά ανηλίκων στην Πάτρα: 15 άτομα χτύπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χειροπέδες στη γενική εισαγγελέα του στρατού μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με βασανιστήρια κατά Παλαιστινίου κρατουμένου

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πατέρας χάνει τις 3 κόρες του σε τροχαίο - Λεωφορείο θάφτηκε κάτω από τόνους χαλικιών

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με έξι προτάσεις η απάντηση Δούκα στον Ανδρουλάκη - Σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

19:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίσημο! Ορίστηκε η πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για μακελειό στη Βορίζια: Δεν είναι άβατο - Διενεργούμε συνεχείς ελέγχους

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια - Βοσκός είχε δεχθεί επίθεση πριν λίγες μέρες

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του θύλακα - «Σκοτώσαμε δύο τρομοκράτες» ανακοίνωσαν οι IDF

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Επτά νεκροί από χιονοστιβάδα στο όρος Yalung Ri

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Πρώτη νίκη για Αρκάδες - Ουραγοί οι Κρητικοί

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Θεσσαλονίκη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έρχονται εντάλματα σύλληψης για τους καταζητούμενους - Δεν αποκλείεται να παραδοθούν

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη η 19χρονη έγκυος Βρετανίδα που κρατούνταν σε πρώην σοβιετική φυλακή στη Γεωργία για ναρκωτικά

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Στρατάκος: Ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομη πράξη - Δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χειροπέδες στη γενική εισαγγελέα του στρατού μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με βασανιστήρια κατά Παλαιστινίου κρατουμένου

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με έξι προτάσεις η απάντηση Δούκα στον Ανδρουλάκη - Σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ