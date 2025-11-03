Ελεύθερη η 19χρονη έγκυος Βρετανίδα που κρατούνταν σε πρώην σοβιετική φυλακή της Γεωργίας

Η 19χρονη, Βρετανίδα Μπέλα Κάλεϊ συνελήφθη τον περασμένο Μάιο στο αροδρόμιο της Τιφλίδας, αφού κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο 12 κιλών μαριχουάνας και 2 κιλών χασίς στις χειραποσκευές της.

Κρατούνταν στην πρώην σοβιετική φυλακή για πάνω από πέντε μήνες και είπε ότι την είχαν αναγκάσει να βράζει ζυμαρικά σε βραστήρα για να τρώει και να σκάβει μια τρύπα στο έδαφος για να χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Είναι 35 εβδομάδων έγκυος και μεταφέρθηκε σε μονάδα φροντίδας μητέρων και βρεφών το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα έχει αφεθεί ελεύθερη.

Πλάνα από έξω από το δικαστήριο δείχνουν την έφηβη να εμφανίζεται σοκαρισμένη, συγκλονισμένη και ευγνώμων καθώς έφευγε με τον δικηγόρο της.

Λίγο πριν από την τελική ακρόασή της, ο δικηγόρος της δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία την τελευταία στιγμή.

Την περασμένη εβδομάδα, η οικογένειά της κατέβαλε 137.000 λίρες για να μειώσει την ποινή της, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τους εισαγγελείς στο Δικαστήριο της Τιφλίδας. Αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών όταν συνελήφθη για πρώτη φορά.

Η 19χρονη αρχικά δήλωσε αθώα σε ακρόαση τον Ιούλιο για κατοχή και διακίνηση παράνομων ναρκωτικών και είπε ότι είχε βασανιστεί για να τα μεταφέρει για μια συμμορία.

Αναμενόταν να γεννήσει πριν από τα Χριστούγεννα και έμεινε έγκυος ενώ ταξίδευε στη Νοτιοανατολική Ασία. Είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στην Ταϊλάνδη και συνελήφθη λίγο αργότερα στη Γεωργία.

Ο δικηγόρος της δήλωσε στο δικαστήριο σε προδικαστική ακρόαση ότι την απείλησαν με πυρωμένο σίδερο για να ταξιδέψει με τη βαλίτσα γεμάτη ναρκωτικά.