Σεξουαλικός εγκληματίας «σκηνοθέτησε» τον θάνατό του για να αποφύγει τη φυλακή - 13 χρόνια ελεύθερος

Ένας καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ένας από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες της Οκλαχόμα και φέρεται να είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του, συνελήφθη μετά από 13 χρόνια φυγής.



Ο Anthony Lennon, το 2012, όταν η αστυνομία έφτασε για να τον συλλάβει βρήκε λίμνες αίματος, αλλά κανένα ίχνος του.

OKC – US Marshals Capture Child Porn Cold Case Fugitive Anthony Lennon in upstate New York after allegedly faking his own death in 2012 & being on the run for 13 years. Through diligent efforts & strong partnerships Lennon was located & arrested. @MetroFugitiveSquad @MoorePolice pic.twitter.com/fH6rktYbrw — U.S. Marshals Service West Oklahoma (@USMSOKC) October 31, 2025

Ανήμερα του Χάλογουιν, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψή του στο Κάντον της Νέας Υόρκης.



Το 2008, ο Λένον καταδικάστηκε για βαριά ποινικά αδικήματα παιδικής πορνογραφίας και έλαβε ποινή 20 ετών με αναστολή.



Στη συνέχεια, το 2011, οι αρχές έμαθαν ότι ο Λένον φέρεται να είχε στην κατοχή του επιπλέον υλικό παιδικής πορνογραφίας.



Στο σπίτι του, οι ερευνητές φέρεται να βρήκαν αρχεία συνομιλιών, έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και στοίβες από CD που περιείχαν εικόνες παιδιών και βρεφών που βιάζονταν βίαια και υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.



Συνελήφθη ξανά και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.



Τον Μάρτιο του 2012, όταν η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον Λένον στο μοτέλ, και βρέθηκαν μπροστά στην αιματηρή σκηνή.



Ο Λένον είχε «στήσει μια περίτεχνη και αιματηρή σκηνή απαγωγής και ληστείας, αφήνοντας πίσω του πλαστά στοιχεία για να φανεί ότι είχε απαχθεί», αναφέρεται στη δήλωση των αρχών.

Ο Λένον απέφυγε τη σύλληψη για 13 χρόνια. Ωστόσο, οι ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος του Μουρ και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Οκλαχόμα συνέχισαν τις έρευνες και τον εντόπισαν στο Κάντον με το ψευδώνυμο «Τζάστιν Φίλιπς» εγγεγραμμένο στη Νέα Υόρκη.



Η ανάλυση των δακτυλικών αποτυπωμάτων επιβεβαίωσε την πραγματική του ταυτότητα.



Οι αρχές ερευνούν αν ο Λένον διέπραξε άλλα εγκλήματα ενώ ήταν φυγάς.



Κρατείται στη Νέα Υόρκη, ενώ περιμένει την έκδοση του στην Οκλαχόμα.