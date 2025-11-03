Φρίκη για 13χρονη - Της υποσχέθηκε υιοθεσία, και βρέθηκε κλειδωμένη σε ένα κουτί 2.500χλμ μακριά

Ένα 13χρονο κορίτσι από τη Λουιζιάνα, που είχε εξαφανιστεί, στις 20 Οκτωβρίου, βρέθηκε κρυμμένο και σεξουαλικά κακοποιημένο σε ένα κουτί, κρυμμένο σε υπόγειο, στο Πίτσμπουργκ, περισσότερα από 2.500χλμ μακριά από το σπίτι του.

Δράστης ο 26χρονος Ki-Shawn Crumity, ο οποίος την προσέγγισε μέσω Snapchat και την έπεισε να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα με λεωφορείο υποσχόμενος ότι θα την υιοθετούσε μία καλή οικογένεια.

Εκεί, φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά επανειλημμένα αφού υποχρεώθηκε να καταναλώσει αλκοόλ και βρώσιμα προϊόντα μαριχουάνας, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που έλαβε το CBS News .

Το κορίτσι δεν έχει αναγνωριστεί λόγω της ηλικίας του και της πεποίθησης ότι είναι θύμα σεξουαλικών εγκλημάτων, ενώ την εξαφάνισή της δήλωσε η ενορία East Baton Rouge

Σύμφωνα με την καταγγελία, κακοποιήθηκε για πρώτη φορά την ημέρα που έφτασε στο σπίτι και ο 26χρονος είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της «τουλάχιστον μία ή δύο φορές την ημέρα» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που βρισκόταν εκεί. Αναγκάστηκε να κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι στο υπόγειο με τον Crumity και μια άγνωστη γυναίκα.

Τελικά διασώθηκε σε μια επιδρομή της SWAT μετά από πληροφορία ότι βρισκόταν εκεί.

Ο Crumity κατηγορείται για μια σειρά σοβαρών εγκλημάτων, όπως εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικές κακοποιήσεις, σεξουαλική επίθεση και παροχή αλκοόλ σε ανήλικο. Κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Άλεγκενι.