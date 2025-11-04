Τζορτζ Μπανκς: Πέθανε στη φυλακή ένας από τους πρώτους μακελάρηδες των ΗΠΑ

Ο Τζορτζ Μπανκς, ένας από τους πρώτους serial killer των ΗΠΑ πέθανε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές του Φοίνιξ στην Πενσυλβάνια σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο σωφρονιστικών ιδρυμάτων της πολιτείας. Ο Μπανκς πέθανε από επιπλοκές του καρκίνου των νεφρών, δήλωσε η ιατροδικαστής της κομητείας Μοντγκόμερι, Δρ Τζανίν Ντάρμπι.

Βρισκόταν στη φυλακή από το 1982, αφού πυροβόλησε 14 άτομα και σκότωσε 13, ανάμεσά τους και τα δικά του παιδιά, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στο Γουίλκς-Μπαρ. Εκείνη την εποχή, θεωρούνταν μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην αμερικανική ιστορία. Καταδικάστηκε για 12 κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και μία κατηγορία ανθρωποκτονίας τρίτου βαθμού.

Ο Μπανκς είχε πιει σε ένα πάρτι αργά το βράδυ προτού χρησιμοποιήσει ένα τουφέκι AR-15 για να ξεκινήσει την επίθεση στο σπίτι του. Πέντε από τα θύματα ήταν τα ίδια του τα παιδιά, ηλικίας από ενός έως έξι ετών. Τέσσερις ακόμη ήταν οι μητέρες των παιδιών του. Άλλα θύματα ήταν περαστικοί, συμπεριλαμβανομένου ενός 11χρονου παιδιού που μερικές φορές έμενε με την οικογένειά του, ενα επτάχρονο παιδί και ένας έφηβος που είδε τον Μπανκς να φεύγει από το σπίτι του οπλισμένος με το τουφέκι και τον αναγνώρισε.

Ο Μπανκς σκότωσε τις τρεις γυναίκες και τα πέντε παιδιά στο σπίτι του, αναφέρουν οι αρχές. Στη συνέχεια, ντυμένος με μία πράσινη στρατιωτική στολή και με ένα όπλο γύρω από το στήθος και τους ώμους του, ο Μπανκς έφυγε όταν είδε τέσσερις εφήβους να περπατούν προς το αυτοκίνητό τους από το σπίτι ενός κοντινού φίλου. Πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν και έναν άλλο, ο οποίος επέζησε, αναφέρουν οι αρχές.

Έκλεψε ένα αυτοκίνητο και πήγε στο πάρκο τροχόσπιτων Heather Highlands, όπου η αστυνομία βρήκε τα πτώματα του γιου του Μπανκς και της μητέρας του, καθώς και της μητέρας της και του ανιψιού της. Από εκεί, ο Μπανκς πήγε στο σπίτι της μητέρας του, η οποία είπε στην αστυνομία ότι ο Μπανκς της είπε: «Τους σκότωσα. Τους σκότωσα όλους», αναφέρουν τα δικαστικά αρχεία.

Τελικά παραδόθηκε μετά από τετράωρη αντιπαράθεση στο σπίτι ενός φίλου του, αφού η αστυνομία προσπάθησε να τον πείσει ότι τα θύματά του είχαν επιβιώσει. Τελικά, τα πολιτειακά δικαστήρια απέτρεψαν την εκτέλεσή του, λέγοντας ότι ήταν διανοητικά διαταραγμένος, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο έφηβος Τζιμ Όλσον, που επέζησε από τα πυρά του Μπανκς, εξέφρασε αργότερα την απογοήτευσή του το 2012 που ο Μπανκς δεν είχε εκτελεστεί, λέγοντας: «Ποιο είναι το νόημα να έχεις θανατική ποινή αν δεν την χρησιμοποιείς ή δεν την επιβάλλεις;»

Οι δικηγόροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο Μπανκς ήταν παράφρων όταν ξεκίνησε το δολοφονικό αμόκ. Μετά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τα παιδιά του για να τα σώσει από τον πόνο της ενηλικίωσης σε μια ρατσιστική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ανέτρεψε την απόφαση του δικηγόρου του σε στρατηγικές αποφάσεις και υποστήριξε αντ' αυτού ότι οι εισαγγελείς, ο δικαστής και ο δήμαρχος της πόλης του, συνωμότησαν εναντίον του.

Ο Μπανκς έδειξε επίσης στους ενόρκους αιματηρές φωτογραφίες των θυμάτων του, ακόμη και αφού ο δικηγόρος του είχε πετύχει να απαγορεύσει την πρόσβαση στις φωτογραφίες με το σκεπτικό ότι ήταν φρικιαστικές.