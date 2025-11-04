Τζορτζ Μπανκς: Πέθανε στη φυλακή ένας από τους πρώτους μακελάρηδες των ΗΠΑ

Ο Τζορτζ Μπανκς, ένας από τους πιο διαβόητους μακελάρηδες της δεκαετίας του '80 στις ΗΠΑ, πέθανε στη φυλακή

Newsbomb

Τζορτζ Μπανκς: Πέθανε στη φυλακή ένας από τους πρώτους μακελάρηδες των ΗΠΑ

O Tζορτζ Μπανκς

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζορτζ Μπανκς, ένας από τους πρώτους serial killer των ΗΠΑ πέθανε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές του Φοίνιξ στην Πενσυλβάνια σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο σωφρονιστικών ιδρυμάτων της πολιτείας. Ο Μπανκς πέθανε από επιπλοκές του καρκίνου των νεφρών, δήλωσε η ιατροδικαστής της κομητείας Μοντγκόμερι, Δρ Τζανίν Ντάρμπι.

Βρισκόταν στη φυλακή από το 1982, αφού πυροβόλησε 14 άτομα και σκότωσε 13, ανάμεσά τους και τα δικά του παιδιά, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στο Γουίλκς-Μπαρ. Εκείνη την εποχή, θεωρούνταν μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην αμερικανική ιστορία. Καταδικάστηκε για 12 κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και μία κατηγορία ανθρωποκτονίας τρίτου βαθμού.

Ο Μπανκς είχε πιει σε ένα πάρτι αργά το βράδυ προτού χρησιμοποιήσει ένα τουφέκι AR-15 για να ξεκινήσει την επίθεση στο σπίτι του. Πέντε από τα θύματα ήταν τα ίδια του τα παιδιά, ηλικίας από ενός έως έξι ετών. Τέσσερις ακόμη ήταν οι μητέρες των παιδιών του. Άλλα θύματα ήταν περαστικοί, συμπεριλαμβανομένου ενός 11χρονου παιδιού που μερικές φορές έμενε με την οικογένειά του, ενα επτάχρονο παιδί και ένας έφηβος που είδε τον Μπανκς να φεύγει από το σπίτι του οπλισμένος με το τουφέκι και τον αναγνώρισε.

Ο Μπανκς σκότωσε τις τρεις γυναίκες και τα πέντε παιδιά στο σπίτι του, αναφέρουν οι αρχές. Στη συνέχεια, ντυμένος με μία πράσινη στρατιωτική στολή και με ένα όπλο γύρω από το στήθος και τους ώμους του, ο Μπανκς έφυγε όταν είδε τέσσερις εφήβους να περπατούν προς το αυτοκίνητό τους από το σπίτι ενός κοντινού φίλου. Πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν και έναν άλλο, ο οποίος επέζησε, αναφέρουν οι αρχές.

Έκλεψε ένα αυτοκίνητο και πήγε στο πάρκο τροχόσπιτων Heather Highlands, όπου η αστυνομία βρήκε τα πτώματα του γιου του Μπανκς και της μητέρας του, καθώς και της μητέρας της και του ανιψιού της. Από εκεί, ο Μπανκς πήγε στο σπίτι της μητέρας του, η οποία είπε στην αστυνομία ότι ο Μπανκς της είπε: «Τους σκότωσα. Τους σκότωσα όλους», αναφέρουν τα δικαστικά αρχεία.

Τελικά παραδόθηκε μετά από τετράωρη αντιπαράθεση στο σπίτι ενός φίλου του, αφού η αστυνομία προσπάθησε να τον πείσει ότι τα θύματά του είχαν επιβιώσει. Τελικά, τα πολιτειακά δικαστήρια απέτρεψαν την εκτέλεσή του, λέγοντας ότι ήταν διανοητικά διαταραγμένος, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο έφηβος Τζιμ Όλσον, που επέζησε από τα πυρά του Μπανκς, εξέφρασε αργότερα την απογοήτευσή του το 2012 που ο Μπανκς δεν είχε εκτελεστεί, λέγοντας: «Ποιο είναι το νόημα να έχεις θανατική ποινή αν δεν την χρησιμοποιείς ή δεν την επιβάλλεις;»

Οι δικηγόροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο Μπανκς ήταν παράφρων όταν ξεκίνησε το δολοφονικό αμόκ. Μετά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τα παιδιά του για να τα σώσει από τον πόνο της ενηλικίωσης σε μια ρατσιστική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ανέτρεψε την απόφαση του δικηγόρου του σε στρατηγικές αποφάσεις και υποστήριξε αντ' αυτού ότι οι εισαγγελείς, ο δικαστής και ο δήμαρχος της πόλης του, συνωμότησαν εναντίον του.

Ο Μπανκς έδειξε επίσης στους ενόρκους αιματηρές φωτογραφίες των θυμάτων του, ακόμη και αφού ο δικηγόρος του είχε πετύχει να απαγορεύσει την πρόσβαση στις φωτογραφίες με το σκεπτικό ότι ήταν φρικιαστικές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σόμπολος: Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να πάρει τα όπλα από τους Κρητικούς

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρείες εξουσίες σε ΗΠΑ και συμμάχους για διακυβέρνηση και ασφάλεια προβλέπει ψήφισμα του ΟΗΕ

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται… μισό αιώνα για να θεωρηθεί πλούσιος

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τι θα συμβεί αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς του Τραμπ παράνομους - Νέο «τοπίο στην ομίχλη» το παγκόσμιο εμπόριο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: Έστησε καρτέρι για να εκδικηθεί επειδή τον έδειραν - Χειροπέδες σε τρία άτομα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη - Το συγκλονιστικό βίντεο

08:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 13χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι και άρπαξε πατίνι από 21χρονο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έξι χρόνια κάθειρξης σε νεαρό ζευγάρι για τηλεφωνικές απάτες - Η «αγγελία» από τη Βουλγαρία και τα χρηματικά ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρεία Δολοφόνων: Διαθήκες, απάτη και αίμα - Η εγκληματική οργάνωση που σόκαρε την Ελλάδα του ’80

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν, θα πετάξουν χειροβομβίδες» - Το ξέσπασμα του αδερφού της 56χρονης Ευαγγελίας

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινό ρεύμα και έξυπνοι μετρητές φέρνουν νέα δεδομένα  

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ