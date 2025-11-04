Γαλλία: Δεν άσκησε έφεση η Ντάμπια Μπενκιρέντ για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ

Η 27χρονη Αλγερινή καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή 

Γαλλία: Δεν άσκησε έφεση η Ντάμπια Μπενκιρέντ για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ

Η 27χρονη Αλγερινή και η 12χρονη Λόλα

Η αλγερινής καταγωγής Ντάμπια Μπενκιρέντ, η οποία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τον βιασμό, τον βασανισμό και τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με το BFMTV, το οποίο επικαλείται τους δικηγόρους της.

«Η πελάτισσά μας αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση για δικούς της λόγους. Η απόφασή της ελήφθη πριν από κάποιο καιρό, αλλά δεν μπορούσαμε να την αποκαλύψουμε, καθώς είχε το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη μέχρι την τελευταία στιγμή, δεδομένης της ποινής που της επιβλήθηκε», δήλωσαν οι δικηγόροι της, Alexandre Valois και Lucile Bertier. «Τώρα επιθυμεί να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή».

Η Ντάμπια Μπενκιρέντ είχε δέκα ημέρες για να ασκήσει έφεση. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η νεαρή γυναίκα, σήμερα 27 ετών, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή μετά από μια δίκη έξι ημερών ενώπιον του Εφετείου του Παρισιού. Η ποινή αυτή, που επιβάλλεται μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, ήταν σύμφωνη με το αίτημα της εισαγγελίας.

Στη δίκη της Αλγερινής δολοφόνου, η μητέρα της Λόλα, η Ντελφίν Νταβιέ ζήτησε από το δικαστήριο να φυλακίσει «το τέρας» που της είχε πάρει την κόρη για πάντα. «Πιστέψαμε στη δικαιοσύνη και την πετύχαμε», δήλωσε ο 12χρονος αδελφός του κοριτσιού, Τιμπό Νταβιέ, στον Τύπο μετά την έκδοση της απόφασης. «Ακόμα κι αν αυτό δεν φέρει πίσω τη Λόλα», πρόσθεσε η μητέρα.

Αν και η Ντάμπια Μπενκιρέντ είχε υποσχεθεί να πει «όλη την αλήθεια» στη δίκη της, έδωσε στο δικαστήριο αρκετές αδύναμες εξηγήσεις για το έγκλημά της: δηλητηρίαση και μαγεία με «νερό θανάτου», λήψη τριών δισκίων Lyrica (ένα φάρμακο που συνταγογραφείται κυρίως για τη θεραπεία της επιληψίας) την ημέρα πριν τα γεγονότα, τα οποία υποτίθεται ότι την έκαναν να «σπάσει» την επόμενη μέρα.

12χρονη

Η 12χρονη Λόλα Νταβιέτ που απήχθη και δολοφονήθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2022

Επίσης, η Αλγερινή υποστήριξε πως ήθελε να εκδικηθεί τον πρώην συντροφό της, Μουσταφά Μ., τον οποίο κατηγόρησε ότι την βίασε και την εξώθησε στην πορνεία. Κατά τη διάρκεια της δίκης της, υποστήριξε ότι είχε φύγει από την κατοικία της οδού Manin με αυτή την ιδέα στο μυαλό της στις 14 Οκτωβρίου 2022.

Το χρονικό της φρίκης και η κατάθεση της 27χρονης

Η 12χρονη Λόλα Νταβιέ έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας από την Αλγερινή γυναίκα, Ντάμπια Μπενκιρέντ, και εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2022. Όπως είπε στην κυνική της απολογία η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέντ, η 12χρονη την ικέτευσε να μην της κάνει κακό πριν εκείνη την σκοτώσει βάναυσα.

«Παγώνοντας» με την ομιλία της στο δικαστήριο, η Μπενκιρέντ δήλωσε ότι την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και έτσι «αποφάσισε ότι θα κάνει κακό σε κάποιον».

Ξεκινώντας τη σοκαριστική περιγραφή της για τη μοιραία συνάντησή της με την 12χρονη Λόλα, η 27χρονη είπε: «Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα την Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα». Στη συνέχεια, η Λόλα φέρεται να την βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της. Από εκείνη την στιγμή, η Μπενκιρέντ παραδέχτηκε ότι είχε αποφασίσει να της κάνει κακό.

Τράβηξε τη Λόλα από το χέρι για να την βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε: «Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό». Η Μπενκιρέντ είπε ότι της απάντησε: «Μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό».

Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της 27χρονης, η Μπενκιρέντ είπε στο δικαστήριο ότι της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, παραδεχόμενη ότι η Λόλα φαινόταν «φοβισμένη».

Η Μπενκιρέντ συνέχισε εξηγώντας πώς την κακοποίησε σεξουαλικά και «χτύπησα το κεφάλι της με το χέρι μου στον τοίχο του ντους», επιμένοντας ότι «δεν ήταν πραγματικά σκληρό».

«Στο ντους, για μένα, η Λόλα μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε», θυμήθηκε η Μπενκιρέντ. «Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή».

Αφού ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε τη Λόλα να της κάνει σεξουαλικές πράξεις, η Μπενκιρέντ είπε ότι στη συνέχεια «άρχισε να τη χτυπάει» επειδή «φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της... Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει».

«Δεν είναι ότι ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να την σκότωνα», είπε η Μπενκιρέντ.

Αλγερινή - 12χρονη - Παρίσι

Η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέντ από την Αλγερία

Στην κατάθεσή του ο Νικολά Εστάνο, κλινικός ψυχολόγος και εμπειρογνώμονας, είπε ότι παρόλο που «ο σεξουαλικός σαδισμός είναι κάτι αρκετά σπάνιο, οι πράξεις της Μπενκιρέντ αποκαλύπτουν μια σχεδόν σεξουαλική ευχαρίστηση από την κακοποίηση που επιβάλλει σε κάποιον», σύμφωνα με την Le Monde.

38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα πριν καταλήξει από ασφυξία.

Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου έκανε λόγο για 38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό της Λόλα, ενώ επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη σοβαρών αιμορραγικών κακώσεων στα γεννητικά όργανα του παιδιού, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο», εξήγησε ο γιατρός.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με κολλητική ταινία, η οποία κάλυπτε επίσης τη μύτη και το στόμα του. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για πλήγματα στο κεφάλι και το πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανώς ψαλίδι ή μαχαίρι. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της κατηγορούμενης περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι για στρείδια, ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι, όλα με ίχνη αίματος.

Το σώμα της ανήλικης βρέθηκε στριμωγμένο σε μια μεγάλη πλαστική βαλίτσα, χωρίς ρούχα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα σκληρές», με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η κατηγορούμενη να μεταφέρει μια βαλίτσα με τη σορό της 12χρονης σε μπαρ του Παρισιού λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία της.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

