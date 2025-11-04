Η γερμανική αστυνομία «συλλαμβάνει» κύκνο και το βίντεο γίνεται viral

Η γερμανική αστυνομία κέρδισε τις εντυπώσεις στα κοινωνικά δίκτυα με βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό να «συλλαμβάνει» έναν αδέσποτο κύκνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο κρατίδιο Ραϊνλαντ-Παλατινάτο, όταν το πτηνό εντοπίστηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τους οδηγούς όσο και για τον εαυτό του.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κύκνος φαίνεται πως χάθηκε και κινδύνευε να χτυπηθεί από διερχόμενα οχήματα. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν γρήγορα και τον μετέφεραν σε ασφαλές περιβάλλον.

? German police win social media over with a funny video of “detaining” a rogue swan



Police in Rhineland-Palatinate explained that the swan got lost and ended up near a highway.



It could have been killed by a car, but officers quickly picked it up and released it in a safe… pic.twitter.com/OrxpVSMSq5 — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Η διάσωση που έγινε viral

Το χιουμοριστικό βίντεο της «σύλληψης» αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε viral. Όσοι το είδαν σχολίασαν θετικά την προσπάθεια των αρχών να προστατεύσουν το ζώο, ενώ η αστυνομία εξήγησε πως όλα έγιναν για την ασφάλεια του κύκνου αλλά και των οδηγών.

Η γερμανική αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η άμεση ενημέρωση των αρχών είναι κρίσιμη, ώστε τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης