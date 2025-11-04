Η γερμανική αστυνομία «συλλαμβάνει» κύκνο και το βίντεο γίνεται viral
Αστυνομικοί εντόπισαν έναν χαμένο κύκνο κοντά σε αυτοκινητόδρομο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο
Η γερμανική αστυνομία κέρδισε τις εντυπώσεις στα κοινωνικά δίκτυα με βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό να «συλλαμβάνει» έναν αδέσποτο κύκνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο κρατίδιο Ραϊνλαντ-Παλατινάτο, όταν το πτηνό εντοπίστηκε κοντά σε αυτοκινητόδρομο δημιουργώντας κινδύνους τόσο για τους οδηγούς όσο και για τον εαυτό του.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο κύκνος φαίνεται πως χάθηκε και κινδύνευε να χτυπηθεί από διερχόμενα οχήματα. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν γρήγορα και τον μετέφεραν σε ασφαλές περιβάλλον.
Η διάσωση που έγινε viral
Το χιουμοριστικό βίντεο της «σύλληψης» αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε viral. Όσοι το είδαν σχολίασαν θετικά την προσπάθεια των αρχών να προστατεύσουν το ζώο, ενώ η αστυνομία εξήγησε πως όλα έγιναν για την ασφάλεια του κύκνου αλλά και των οδηγών.
Η γερμανική αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις η άμεση ενημέρωση των αρχών είναι κρίσιμη, ώστε τα ζώα να απομακρύνονται χωρίς κίνδυνο.