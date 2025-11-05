Ιερέας ξεκίνησε να περπατά από το Ιλινόις προς τη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα των μεταναστών

Ο πατέρας Γκάρι Γκραφ πραγματοποιεί πορεία από το Ιλινόις έως τη Νέα Υόρκη, κάνοντας μία «σύγχρονη προσκυνηματική διαδρομή» με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των μεταναστών. Ο ιερέας ελπίζει να φτάσει στο νησί Έλις μέχρι το τέλος του μήνα.

Σε συνέντευξή του, ο Γκραφ εξήγησε ότι το περπάτημα είναι για εκείνον τρόπος προσευχής, αναφερόμενος σε προηγούμενες μεγάλες διαδρομές του, όπως το Camino de Santiago στην Ισπανία και μια πορεία στο Μεξικό. «Χάρη στον Θεό, στους γονείς μου και στα καλά γονίδιά μου είμαι υγιής. Δεν θα μπορώ να το κάνω σε ένα ή δύο χρόνια, αλλά τώρα μπορώ», τόνισε.

https://www.instagram.com/p/DQmynvajzbu/

Κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες της πορείας του, ο Γκραφ έχει εντυπωσιαστεί από την ομορφιά της υπαίθρου και από μικρές καθημερινές στιγμές. Παρατηρώντας κάμπιες και ακρίδες να διασχίζουν τον δρόμο, σκέφτηκε ότι αν εκείνα τα πλάσματα μπορούν να το κάνουν, έτσι κι αυτός μπορεί να φτάσει στον προορισμό του. Κάθε μέρα αφιερώνει χρόνο στη σκέψη των ανθρώπων γύρω του, όπως οι πυροσβέστες στους οποίους προσφέρει υπηρεσίες ως μερικής απασχόλησης πνευματικός σύμβουλος, και τα μέλη της ενορίας του που συνδυάζουν εργασία και οικογένεια.

Ο Γκραφ μίλησε για το πρόσφατο ατύχημα που είχε, όταν έπεσε από άλογο και έσπασε δύο πλευρά, το οποίο ερμήνευσε ως υπενθύμιση να επικεντρωθεί στον στόχο του. Παρά τον τραυματισμό του, συνεχίζει την πορεία του.

Έχοντας μεριμνήσει για τη διατροφή του, κουβαλά μαζί νερό, ξηρούς καρπούς και μερικά σνακ για τις καθημερινές διαδρομές 18 μιλίων. Ορισμένοι φίλοι και συνάδελφοι έχουν συνοδεύσει τον Γκραφ σε τμήματα της διαδρομής του, ενώ εκείνος ενθαρρύνει όποιον επιθυμεί να περπατήσει μαζί του.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τη Νέα Υόρκη, ο Γκραφ ανυπομονεί για την ολοκλήρωση της πορείας του και τη συνάντηση με ηγέτες διαφόρων θρησκειών στο νησί Έλις, όπου ελπίζει να μεταφέρει ένα μήνυμα συμπόνιας και στήριξης για τους μετανάστες.

