Έγραψε ιστορία: 80χρονη διέσχισε 3.500 χιλιόμετρα από τη Τζόρτζια ως το Μέιν των ΗΠΑ

Έγινε η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο που κατάφερε να διασχίσει ολόκληρο το Μονοπάτι των Απαλαχίων

Newsbomb

Έγραψε ιστορία: 80χρονη διέσχισε 3.500 χιλιόμετρα από τη Τζόρτζια ως το Μέιν των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ημέρα που η Μπέτι Κέλενμπεργκερ βρέθηκε αντιμέτωπη με παγωμένη βροχή στην κορυφή του Mount Madison, η σκέψη να τα παρατήσει πέρασε από το μυαλό της. Ήταν πεινασμένη, παγωμένη και πονούσε.

«Είσαι 80 χρονών», είπε στον εαυτό της, σαν ώθηση κουράγιου στην κορυφή του βουνού στο Νιου Χάμσαϊρ. «Μπορείς να το κάνεις».

Λίγους μήνες αργότερα, η Κέλενμπεργκερ στεκόταν στα σύνορα Μασαχουσέτης–Βερμόντ, έχοντας ολοκληρώσει τη διάσχιση ολόκληρου του Μονοπατιού των Απαλαχίων — 3.535 χιλιομέτρων (2.197 μιλίων). Χωρίς να το γνωρίζει, είχε γίνει η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε ποτέ τη διαδρομή.

https://www.instagram.com/p/DQouNzkDj9H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Βάζουμε τόσα όρια στον εαυτό μας», είπε η ίδια, που ζει στο Κάρσον Σίτι του Μίσιγκαν. «Και συχνά το μεγαλύτερο είναι ότι δεν σηκωνόμαστε καν να προσπαθήσουμε».

Η Κέλενμπεργκερ ονειρευόταν το Μονοπάτι των Απαλαχίων από τότε που ήταν μαθήτρια δημοτικού. «Με γοήτευε η ιδέα ότι μπορείς να περπατήσεις από τη Τζόρτζια μέχρι το Μέιν», είπε. «Ήταν πάντα ένα όνειρο, γιατί ποτέ δεν είχα τον χρόνο».

Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες εργάστηκε ως καθηγήτρια γυμνασίου, ενώ δίδασκε και σε τμήματα ενηλίκων το βράδυ. Στον ελεύθερο χρόνο της ήταν παθιασμένη ποδηλάτισσα, έχοντας διασχίσει με ποδήλατο όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και κάθε επαρχία του Καναδά. Ποδηλάτησε μάλιστα και κατά μήκος της Υπόγειας Σιδηροδρομικής Διαδρομής.

«Έχω κάνει Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα», λέει. «Και μετά το γύρισα στην ορειβασία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον - Αναστέλλονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

20:17LIFESTYLE

Cher: Εξηγεί γιατί η διαφορά ηλικίας με τον 39χρονο σύντροφό της δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στη σχέση τους

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Η Γερμανία προσφέρει χιλιάδες ευρώ σε μετανάστες για να παραιτηθούν από αιτήσεις ασύλου

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Οι επιλογές μου για τη στελέχωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν είχαν να κάνουν με ρουσφέτι»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στην Τουρκία: Ο σύμμαχος του Ερντογάν, Μπαχτσελί, επιτίθεται στον αμερικανό πρεσβευτή Μπάρακ

19:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψε ιστορία: 80χρονη διέσχισε 3.500 χιλιόμετρα από τη Τζόρτζια ως το Μέιν των ΗΠΑ

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι δηλώσεις της μετά την συνάντηση με Τασούλα - «Ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού»

19:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Καθαρό φάουλ του Γιόβιτς, έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό» - Η ανάλυση Λανουά

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Πασίγνωστος streamer αποκαλύπτει πόσα λεφτά βγάζει το μήνα σε... ζωντανή μετάδοση

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Επτά συλλήψεις για το οπαδικό φονικό με θύμα έναν 23χρονο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου «Ιθάκη»

19:01LIFESTYLE

Χλόη Λιάσκου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με τηλεκπαίδευση Δημοτικό και Νηπιαγωγείο από την Τετάρτη - Κανονικά τα μαθήματα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο Ζαρού

18:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά θα «παλέψουμε» σε μια δύσκολη έδρα»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «στολίζει» την Τουρκία: «Οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα» - Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, κυπριακό και ... Χαμάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό - Συνελήφθησαν τα τρία αδέλφια

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στην Τουρκία: Ο σύμμαχος του Ερντογάν, Μπαχτσελί, επιτίθεται στον αμερικανό πρεσβευτή Μπάρακ

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «στολίζει» την Τουρκία: «Οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα» - Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, κυπριακό και ... Χαμάς

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ μου"» - Ανατριχιαστική η περιγραφή από την αδελφή της νεκρής 57χρονης

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου «Ιθάκη»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον - Αναστέλλονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι δηλώσεις της μετά την συνάντηση με Τασούλα - «Ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού»

19:01LIFESTYLE

Χλόη Λιάσκου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Επτά συλλήψεις για το οπαδικό φονικό με θύμα έναν 23χρονο

16:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO - Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ