Έγραψε ιστορία: 80χρονη διέσχισε 3.500 χιλιόμετρα από τη Τζόρτζια ως το Μέιν των ΗΠΑ

Την ημέρα που η Μπέτι Κέλενμπεργκερ βρέθηκε αντιμέτωπη με παγωμένη βροχή στην κορυφή του Mount Madison, η σκέψη να τα παρατήσει πέρασε από το μυαλό της. Ήταν πεινασμένη, παγωμένη και πονούσε.

«Είσαι 80 χρονών», είπε στον εαυτό της, σαν ώθηση κουράγιου στην κορυφή του βουνού στο Νιου Χάμσαϊρ. «Μπορείς να το κάνεις».

Λίγους μήνες αργότερα, η Κέλενμπεργκερ στεκόταν στα σύνορα Μασαχουσέτης–Βερμόντ, έχοντας ολοκληρώσει τη διάσχιση ολόκληρου του Μονοπατιού των Απαλαχίων — 3.535 χιλιομέτρων (2.197 μιλίων). Χωρίς να το γνωρίζει, είχε γίνει η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε ποτέ τη διαδρομή.

«Βάζουμε τόσα όρια στον εαυτό μας», είπε η ίδια, που ζει στο Κάρσον Σίτι του Μίσιγκαν. «Και συχνά το μεγαλύτερο είναι ότι δεν σηκωνόμαστε καν να προσπαθήσουμε».

Η Κέλενμπεργκερ ονειρευόταν το Μονοπάτι των Απαλαχίων από τότε που ήταν μαθήτρια δημοτικού. «Με γοήτευε η ιδέα ότι μπορείς να περπατήσεις από τη Τζόρτζια μέχρι το Μέιν», είπε. «Ήταν πάντα ένα όνειρο, γιατί ποτέ δεν είχα τον χρόνο».

Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες εργάστηκε ως καθηγήτρια γυμνασίου, ενώ δίδασκε και σε τμήματα ενηλίκων το βράδυ. Στον ελεύθερο χρόνο της ήταν παθιασμένη ποδηλάτισσα, έχοντας διασχίσει με ποδήλατο όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και κάθε επαρχία του Καναδά. Ποδηλάτησε μάλιστα και κατά μήκος της Υπόγειας Σιδηροδρομικής Διαδρομής.

«Έχω κάνει Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα», λέει. «Και μετά το γύρισα στην ορειβασία».

