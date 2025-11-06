Αϊόβα: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη - Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

Περισσότερο από έναν αιώνα έχει περάσει από τη φρικτή σφαγή που πάγωσε το μικρό χωριό Βιλίσκα στην Αϊόβα, όμως η υπόθεση παραμένει άλυτη και το σπίτι των θυμάτων θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στην Αμερική.

Ήταν 10 Ιουνίου 1912, όταν μια φαινομενικά ήρεμη οικογενειακή βραδιά στον οίκο των Μουρ μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ο Τζοσιά Μουρ, η σύζυγός του Σάρα, τα τέσσερα παιδιά τους –ο 11χρονος Χέρμαν, η 10χρονη Κάθριν, ο 7χρονος Μπόιντ και ο 5χρονος Πολ– και δύο φίλες των παιδιών, οι αδελφές Λένα και Ίνα Στίλινγκερ, 11 και 8 ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν όλοι νεκροί.

Το φονικό με το ίδιο το τσεκούρι του πατέρα

Οι οκτώ άνθρωποι κοιμόντουσαν όταν ο δολοφόνος χρησιμοποίησε το ίδιο το τσεκούρι του Τζοσιά για να τους χτυπήσει μέχρι θανάτου. Τα χτυπήματα ήταν τόσο βίαια που οι τοίχοι και το ταβάνι γέμισαν αίμα. Ο δράστης φαίνεται πως είχε κρυφτεί στο στάβλο, μπήκε στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα από ξεκλείδωτη πόρτα, σκότωσε πρώτα τους γονείς, σκέπασε καθρέφτες και παράθυρα με σεντόνια και στη συνέχεια δολοφόνησε τα παιδιά.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μόνο η 11χρονη Λένα πρόλαβε να ξυπνήσει και να αντισταθεί. Το σώμα της βρέθηκε σε θέση που υποδηλώνει πως ο δράστης τη βεβήλωσε μετά θάνατον.

Ένας εφιάλτης χωρίς τέλος

Το πρωί, η γειτόνισσα Μέρι Πέκαμ ανησύχησε που η οικογένεια δεν είχε ξυπνήσει. Όταν ο αδελφός του Τζοσιά άνοιξε την πόρτα, αντίκρισε μια εικόνα φρίκης. Παρά τις έρευνες, τα ίχνη του δολοφόνου χάθηκαν. Δεν υπήρχε ίχνος παραβίασης, ούτε κίνητρο.

Η αστυνομία στράφηκε σε δύο υπόπτους: τον πολιτειακό γερουσιαστή Φρανκ Τζόουνς, με τον οποίο ο Μουρ είχε επαγγελματική και –όπως λεγόταν– ερωτική αντιπαλότητα, και τον πάστορα Τζορτζ Κέλι, γνωστό για ψυχικές διαταραχές και ανάρμοστες συμπεριφορές. Κανείς δεν καταδικάστηκε ποτέ.

Από τόπος εγκλήματος, τουριστικό φάντασμα

Το σπίτι των Μουρ ανακαινίστηκε και σήμερα προσελκύει κυνηγούς φαντασμάτων απ’ όλο τον κόσμο. Όσοι το επισκέπτονται λένε πως ακούν παιδικές φωνές, βήματα και πόρτες που ανοίγουν μόνες τους. Σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Ghost Adventures, έχουν καταγραφεί σκηνές όπου ντουλάπια κουνιούνται χωρίς λόγο.

Μια γυναίκα που έμενε στο σπίτι δήλωσε ότι ο πατέρας της, «σαν να τον κατέλαβε ένα αόρατο πνεύμα», αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Το 2014, ένας 37χρονος που έκανε παραψυχολογική έρευνα μέσα στο σπίτι μαχαίρωσε τον εαυτό του ακριβώς τη νύχτα της επετείου των δολοφονιών.

Το μυστήριο που δεν ξεθώριασε ποτέ

Περισσότερο από εκατό χρόνια μετά, κανείς δεν γνωρίζει ποιος ή γιατί σκότωσε την οικογένεια. Το 2017, το βιβλίο The Man from the Train πρότεινε πως ο δράστης μπορεί να ήταν ένας περιπλανώμενος κατά συρροή δολοφόνος που διέπραξε παρόμοια εγκλήματα σε όλη την Αμερική. Όμως και αυτή η θεωρία έμεινε χωρίς αποδείξεις.

Ο συγγραφέας και ερευνητής Ρίτσαρντ Εστεπ, μιλώντας στη Daily Mail, τόνισε: «Ακόμα και σήμερα, οι δολοφονίες της Βιλίσκα στοιχειώνουν τη συλλογική μας μνήμη. Ο φονιάς δεν βρέθηκε ποτέ, κι αυτό το καθιστά ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μυστήρια της αμερικανικής ιστορίας».