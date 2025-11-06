Αυτό είναι το προκάτ σπίτι που μένει o Έλον Μασκ
Ενεργειακά αυτόνομο, οικονομικό και έτοιμο σε μια μέρα – το σπίτι που κάνει reset στην αγορά ακινήτων.
Το όνομά του είναι Casita και υπόσχεται να αλλάξει για πάντα το real estate. Ένα σπίτι 21,5 τετραγωνικών που... ανεβαίνει πάνω σε ένα φορτηγό και στήνεται μέσα σε 24 ώρες και, ναι, λένε πως μέσα σε ένα τέτοιο μένει ο ίδιος ο Έλον Μασκ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
