Ντόναλντ Τραμπ: Έβαλε επιγραφή «Οβάλ Γραφείο» με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει να μεταμορφώνει τον Λευκό Οίκο σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και κατασκεύασε μία νέα αίθουσα χορού, χρησιμοποιώντας άφθονο χρυσό. Μία από τις νέες προσθήκες ήταν και η τοποθέτση επιγραφής «Οβάλ Γραφείο» γραμμένη με χρυσά καλλιγραφικά δίπλα στην πόρτα του γραφείου του.

‘Live, laugh, lose’: Trump hammered over new golden Oval Office sign https://t.co/EuUUB7lwYH pic.twitter.com/gPvl4utUpD — The Independent (@Independent) November 6, 2025

Τον προηγούμενο μήνα, η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων, εν μέσω της πλέον μακροχρόνιας κυβερνητικής αναστολής στην ιστορία των ΗΠΑ, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Trump adds gold-script signage outside of Oval Office https://t.co/T0WslKxjYT — The Hill (@thehill) November 6, 2025

Ο βουλευτής Jared Moskowitz αναφέρθηκε στην όλη αναστάτωση σχολιάζοντας τη νέα σήμανση στο Οβάλ Γραφείο: «Καλό, νέες πινακίδες σημαίνουν ότι δεν θα τις κατεδαφίσει».

Η γερουσιαστής Lisa Blunt Rochester από το Delaware σχολίασε σχετικά με τη σήμανση: «Εύχομαι να επικεντρωθούν στη βοήθεια των Αμερικανών που αγωνίζονται, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι».

Διαβάστε επίσης