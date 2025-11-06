Ντόναλντ Τραμπ: Έβαλε επιγραφή «Οβάλ Γραφείο» με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα
Σε στυλ «Τραμπ» η ανακαίνιση του Λευκού Οίκου
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει να μεταμορφώνει τον Λευκό Οίκο σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ.
Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα και κατασκεύασε μία νέα αίθουσα χορού, χρησιμοποιώντας άφθονο χρυσό. Μία από τις νέες προσθήκες ήταν και η τοποθέτση επιγραφής «Οβάλ Γραφείο» γραμμένη με χρυσά καλλιγραφικά δίπλα στην πόρτα του γραφείου του.
Τον προηγούμενο μήνα, η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων, εν μέσω της πλέον μακροχρόνιας κυβερνητικής αναστολής στην ιστορία των ΗΠΑ, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Ο βουλευτής Jared Moskowitz αναφέρθηκε στην όλη αναστάτωση σχολιάζοντας τη νέα σήμανση στο Οβάλ Γραφείο: «Καλό, νέες πινακίδες σημαίνουν ότι δεν θα τις κατεδαφίσει».
Η γερουσιαστής Lisa Blunt Rochester από το Delaware σχολίασε σχετικά με τη σήμανση: «Εύχομαι να επικεντρωθούν στη βοήθεια των Αμερικανών που αγωνίζονται, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι».