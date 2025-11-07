Τραμπ: «Εξετάζω μια πιθανή εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ρωσικό αέριο για την Ουγγαρία»

«Αξιολογούμε την πιθανότητα» να χορηγηθεί στην Ουγγαρία εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχουν άλλες επιλογές», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οικοδόμησε την επιχειρηματολογία για την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις το γεγονός πως δεν έχει θάλασσα. «Η Ουγγαρία είναι μια όμορφη χώρα, αλλά δεν έχει θάλασσα». Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Ουγγαρία.

Με την επίσκεψη αυτή στην Ουάσιγκτον, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει στόχο να «εξηγήσει με σαφήνεια τις συνέπειες για τον ουγγρικό λαό και την οικονομία της μη προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία».

«Εφοδιαζόμαστε από αγωγούς, οι οποίοι δεν αποτελούν πολιτικό ή ιδεολογικό ζήτημα, αλλά φυσική πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, μιλώντας παράλληλα με τον Τραμπ, τονίζοντας ότι «διαπραγματευόμαστε, επειδή αυτό το σημείο είναι ζωτικής σημασίας για εμάς».

