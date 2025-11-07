Τραμπ: «Εξετάζω μια πιθανή εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ρωσικό αέριο για την Ουγγαρία»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «θα τον τερματίσουμε στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον»
«Αξιολογούμε την πιθανότητα» να χορηγηθεί στην Ουγγαρία εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχουν άλλες επιλογές», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οικοδόμησε την επιχειρηματολογία για την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις το γεγονός πως δεν έχει θάλασσα. «Η Ουγγαρία είναι μια όμορφη χώρα, αλλά δεν έχει θάλασσα». Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Ουγγαρία.
Με την επίσκεψη αυτή στην Ουάσιγκτον, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει στόχο να «εξηγήσει με σαφήνεια τις συνέπειες για τον ουγγρικό λαό και την οικονομία της μη προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία».
«Εφοδιαζόμαστε από αγωγούς, οι οποίοι δεν αποτελούν πολιτικό ή ιδεολογικό ζήτημα, αλλά φυσική πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, μιλώντας παράλληλα με τον Τραμπ, τονίζοντας ότι «διαπραγματευόμαστε, επειδή αυτό το σημείο είναι ζωτικής σημασίας για εμάς».
Τραμπ: «Τα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά»
Παράλληλα,ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στην Ευρώπη για τη μετανάστευση. «Έχουν ανθρώπους που εισβάλλουν στην Ευρώπη παντού», είπε, «και αυτό την καταστρέφει. Τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν αυξηθεί πολύ. Συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα».
Ο Τραμπ, ωστόσο, επαίνεσε τον οικοδεσπότη του, τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν: «Τα ποσοστά εγκληματικότητάς του είναι πολύ χαμηλά», είπε, «είναι τα ίδια όπως πάντα, πολύ λίγη εγκληματικότητα επειδή τα έχει κρατήσει όπως πρέπει».
«Ευρώπη», συνέχισε, «εννοώ, δεν θέλω να ασχοληθώ με μεμονωμένες χώρες. Είναι όλες φίλοι μου, και όλοι στο ΝΑΤΟ ψήφισαν να μειωθούν από 2% σε 5% [στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σ.τ.μ.] και ξέρετε, κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό. Και είχαμε σχεδόν, εκτός από την Ισπανία, ομόφωνη ψήφο».
Τραμπ: «Θα ήθελα να συναντήσω τον Πούτιν στη Βουδαπέστη»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιλογή του να είναι η Βουδαπέστη ως η τοποθεσία για τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. «Θα ήθελα πολύ να πραγματοποιήσω τη συνάντηση στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. «Αν το κάναμε, θα ήθελα πολύ να το κάνουμε στη Βουδαπέστη».