Ιράν: «Μέγα ψέμα» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας στο Μεξικό

Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον ότι η πρεσβεία του Ιράν στο Μεξικό ενεπλάκη σε σχέδιο δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της χώρας. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα» με στόχο να πληγούν οι σχέσεις Ιράν–Μεξικού.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η υποτιθέμενη συνωμοσία αφορούσε παροχή στήριξης σε κύκλους που σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της εκπροσώπου του Ισραήλ. Η ιρανική πλευρά αντέδρασε μέσα σε λίγες ώρες, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν)», ανέφερε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό, μέσω X.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι η κατηγορία δεν στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και επιμένει πως το Ιράν επιδιώκει σταθερές σχέσεις με το Μεξικό. Κι όμως, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η Ουάσιγκτον διατηρεί τη θέση της.

