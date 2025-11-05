Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες

Νέα έκρηξη οργής στο Ιράν μετά τον θάνατο του 25χρονου Omid Sarlak, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα από σφαίρες στην πόλη Αλιγκουντάρζ, λίγες ώρες αφότου ανάρτησε βίντεο όπου καίει πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές μιλούν για αυτοκτονία, όμως η οικογένεια και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτουν αυτή την εκδοχή, κάνοντας λόγο για στοχευμένη δολοφονία από κρατικές δυνάμεις.

«Ώρα να ξεσηκωθείτε» - Το τελευταίο μήνυμα πριν βρεθεί νεκρός

Στα τελευταία stories του στο Instagram, ο Sarlak καταγράφεται να καίει την εικόνα του Χαμενεΐ, με ένα ηχητικό απόσπασμα του τελευταίου Σάχη, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, να «παίζει» στο υπόβαθρο και λεζάντες που καλούσαν τους νέους «να ξεσηκωθούν» απέναντι στο καθεστώς. Το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε καταιγίδα παρόμοιων αναρτήσεων από νεαρούς που έκαψαν δημόσια εικόνες του Χαμενεΐ και του Χομεϊνί.

Omid Sarlak was murdered by the IRGC for burning a photo of Khamenei. We are all Omid.



من هم #امید_سرلک هستم. pic.twitter.com/PeFT1Ov6oD — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) November 3, 2025

Παράλληλα, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξαν ότι ο 25χρονος απήχθη και εκτελέστηκε. Ο Sarlak είχε συστηθεί ως μαθητευόμενος πιλότος που ονειρευόταν «να πετάξει ελεύθερα», στοιχείο που ενίσχυσε το αφήγημα ότι η δολοφονία του στόχευσε τους «λαμπρότερους» της ιρανικής νεολαίας.

Κηδεία μέσα σε οργή - Από το «σκότωσαν τον πρωταθλητή μου» στο «θάνατος στον Χαμενεΐ»

Στην κηδεία του στις 3 Νοεμβρίου στην Αλιγκουντάρζ, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «θάνατος στον Χαμενεΐ». Ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του απήγγειλαν περσική ποίηση από το Σαχναμέ, γνωστό και ως «Βιβλίο των Βασιλέων», αντί για αραβικούς στίχους από το Κοράνι, όπως είθισται.

Islam is dead in Iran.



At the funeral of 25 year old Omid Sarlak, murdered by the terrorist Islamic Republic occupying Iran, his family & friends recited Persian poetry from the Shahnameh, aka the "Book of Kings", in lieu of Arabic verses from the Quran. pic.twitter.com/VDqWtvoUWN — Goldie Ghamari | گلسا قمری (@gghamari) November 4, 2025

Πλάνα δείχνουν τον πατέρα του στο σημείο που βρέθηκε το σώμα να λέει: «Σκότωσαν τον πρωταθλητή μου».

Αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι ο Sarlak «περικυκλώθηκε» σε υπόγεια διάβαση και εκτελέστηκε, ενώ το όπλο αφέθηκε δίπλα του για να εμφανιστεί ως αυτοκτονία.

Honoring the memory of Iranian patriot #omid_sarlak who recently took to social media burning a photo of Iran's Supreme Loser & encouraged Iranians to stand against the mullah regime. The regime's goons executed him in less than 24 hours after his post on Instagram. #امیدسرلک pic.twitter.com/Ocd2hr7U0p — Karmel Melamed (@KarmelMelamed) November 3, 2025

Λίγο αργότερα, ο πατέρας εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση ζητώντας από τους τηλεθεατές«να μην πιστεύουν τις φήμες» - συνέντευξη που χαρακτηρίστηκε από χρήστες «εξαναγκασμένη». Η τοπική αστυνομία επέμεινε ότι πέθανε από αυτοπυροβολισμό. Πηγές από το Ιράν υποστηρίζουν ότι ασκήθηκαν πιέσεις στην οικογένεια να αποδεχθεί αυτή την εκδοχή, ενώ αυτή δεν τοποθετήθηκε δημόσια.

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» εμπλοκή του καθεστώτος

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τον θάνατο, κάνοντας λόγο για «ύποπτο» περιστατικό, αφού το σώμα του «βρέθηκε διάτρητο από σφαίρες». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «τα στοιχεία δείχνουν εμπλοκή του καθεστώτος» και κάνει λόγο για ακόμα ένα επεισόδιο βίαιης φίμωσης των διαφωνούντων.

BREAKING: Omid Sarlak, a 25-year-old Iranian monarchist activist and student pilot from Aligudarz, was arrested yesterday by IRGC terrorists after posting content critical of the Islamist regime in Iran on his Instagram page. Just hours later, his bruised and lifeless body was… pic.twitter.com/ejq4jTijJm — Shayan News (@ShayanNews) November 2, 2025

Στον αντίποδα, η κρατική Tasnim απέρριψε τις αναφορές περί στοχοποίησης, κάνοντας λόγο για «αντι-επαναστατική προπαγάνδα». Παράλληλα, ανώτατοι κληρικοί ζήτησαν αυστηρές ποινές για όσους «προσβάλλουν ή απειλούν τον ανώτατο ηγέτη», χαρακτηρίζοντας τέτοιες πράξεις «πόλεμο κατά του Θεού» - φράση που συνδέεται με τη θανατική ποινή στο Ιράν.

The United States strongly condemns the tragic death of Omid Sarlak, a young Iranian man whose body was found riddled with bullets in the city of Aligoudarz shortly after he posted an anti-regime message on social media. While local authorities claim his death was a suicide, the… https://t.co/1YtVZix9oe — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) November 5, 2025

Μετά την κηδεία πάντως, δεκάδες βίντεο κατέκλυσαν το διαδίκτυο, με νεαρούς να καίνε πορτρέτα των Χαμενεΐ και Χομεϊνί. Σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του, ο Sarlak ρωτούσε: «Μέχρι πότε θα αντέχουμε ταπείνωση και φτώχεια;» και καλούσε τη νεολαία «να δείξει ποια είναι».

Ο θάνατός του σημειώθηκε τρία χρόνια μετά το κίνημα «Γυναίκα - Ζωή - Ελευθερία» και ενώ, σύμφωνα με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Mai Sato, παρατηρείται «ανησυχητική αύξηση» εκτελέσεων και «μαζικές συλλήψεις» ακτιβιστών. Παρατηρητές υπενθυμίζουν ότι η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ τον Ιούνιο συνοδεύτηκε από εντονότερη εσωτερική καταστολή.

