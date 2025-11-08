ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ

Ακόμη ένα θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή στο σημείο που συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

UPDATE: Another victim has been located at the crash site this evening. This brings the total number of known fatalities to 14. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/vcfDQhCwMF — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) November 8, 2025

Υπενθυμίζεται ότι αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

