ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ

Το αεροσκάφος συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση 

Newsbomb

ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ
FR171965 AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη ένα θύμα εντοπίστηκε χθες Παρασκευή στο σημείο που συνετρίβη εμπορευματικό αεροσκάφος της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 14 νεκρούς, ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Υπενθυμίζεται ότι αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη την Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) αμέσως μετά την απογείωση, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 οι νεκροί από την αεροπορική τραγωδία στο Λούισβιλ

03:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ενσωματώνουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο ψήφισμα του ΟΗΕ για δύναμη ασφάλειας στη Γάζα

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών από τις ρωσικές δυνάμεις

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μέγα ψέμα» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας στο Μεξικό

02:20ΚΟΣΜΟΣ

264 επιθέσεις σε έναν μήνα: Ιστορικό ρεκόρ βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ:«Μποϊκόταζ» στην Ν. Αφρική για διωγμούς κατά λευκών - Δεν θα στείλει εκπροσώπους στην G-20

01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Καταγγελίες κατά του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξετάζει Μπάσι ο Παναθηναϊκός και φέρνει Φαρίντ

01:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας, αναβάθμισε τις προοπτικές του

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Υποχωρεί και πληρώνει 60 εκατ. δολάρια στην διακυβέρνηση Τραμπ

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με επιθετικές ενέργειες μετά την έλευση αμερικάνικου αεροπλανοφόρου

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στο Ρέθυμνο για την απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου - Διατηρεί την Ελλάδα στο BBB

23:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ - 7 άτομα στο νοσοκομείο

23:39ΥΓΕΙΑ

Ημικρανίες: Οι 5 απαγορευμένες τροφές

23:36ΥΓΕΙΑ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πρόωρα και πιο σοβαρά εγκεφαλικά

23:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 4 περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Μόνο με έναν τρόπο θα τελειώσει η βεντέτα», λέει ο παππούς Φραγκιαδάκης

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

20:56ΚΥΠΡΟΣ

Ιστορική απόφαση για την Κύπρο: Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων 65 χρόνια μετά

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απήγαγαν και σκότωσαν Ρώσο κρυπτο-μεγιστάνα και τη σύζυγό του - Βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βίλα στα Εμιράτα

07:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες για το μακελειό - Ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μιλά

21:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντυπωσιακό τρίλεπτο ρεμέτζο του Eurochampion Jet και ταχύτατη αναχώρηση - Δείτε βίντεο

08:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: 74χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη κόρη του στο λαιμό

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Κέιτ Μπλάνσετ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ κλέβουν τις εντυπώσεις στη Μάνη - Γυρίσματα στην Καρδαμύλη

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Google Maps αποκτά μία χρήσιμη λειτουργία - Τέλος το «στρίψτε σε 150μ»

11:20WHAT THE FACT

Jackpotting: Η νέα απάτη στα ΑΤΜ - Πώς θα γλυτώσετε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H τρόικα βάζει βέτο στη μείωση του κόστους του βιομηχανικού ρεύματος

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα στο Σουδάν: Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

22:05ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς - Όλες οι αλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ