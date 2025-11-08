Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

Ένα ανησυχητικό περιστατικό ερευνούν οι αρχές στην Ιρλανδία, μετά την ανακάλυψη μίας ζωντανής γυναίκας, μέσα σε μία βαλίτσα, στον χώρο αποθήκευσης των αποσκευών ενός λεωφορείου.

Τα πλάνα από την έντρομη γυναίκα να φωνάζει «Δόξα τω Θεώ» μόλις άνοιξε η βαλίτσα και απελευθερώθηκε έχουν καταγραφεί σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένας άντρας ακούγεται να τη ρωτάει: «Ποιος σε έβαλε εκεί μέσα;» Τελικά καταφέρνει να βγει από τη βαλίτσα, λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ, Δόξα τω Θεώ». Στη συνέχεια, η γυναίκα κάθεται και βάζει το κεφάλι της στα χέρια της.

Σε μια δήλωση στο Galway Beo, ένας εκπρόσωπος της Citylink ανέφερε: «Γνωρίζουμε το βίντεο που αφορά έναν μη εξουσιοδοτημένο ταξιδιώτη σε μία από τις υπηρεσίες μας. Βοηθήσαμε την αστυνομία στην έρευνά της».