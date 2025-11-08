Πέθανε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Κουέντιν Γουίλσον

Ο γεννημένος στο Λέστερ, Κουέντιν Γουίλσον, εντάχθηκε στο BBC το 1991 για να παρουσιάσει το αρχικό Top Gear μαζί με τον Jeremy Clarkson

Ο Κουέντιν Γουίλσον

Ο πρώην παρουσιαστής των εκπομπών Top Gear και Fifth Gear, Κουέντιν Γουίλσον, πέθανε σήμερα σε ηλικία 68 ετών έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο γεννημένος στο Λέστερ, Κουέντιν Γουίλσον, εντάχθηκε στο BBC το 1991 για να παρουσιάσει το αρχικό Top Gear μαζί με τον Jeremy Clarkson.

Ο παρουσιαστής δημιούργησε και παρουσίασε τις εκπομπές Britain's Worst Drivers και The Car's The Star. Συνέχισε την καριέρα του συμμετέχοντας στο Strictly Come Dancing το 2004.

Υπήρξε επίσης ένθερμος «υπέρμαχος του καταναλωτή», υποστηρίζοντας σειρά εκστρατειών μεταξύ των οποίων και το FairFuel για το πάγωμα των φόρων στα καύσιμα.

Πρόσφατα εργαζόταν «ακούραστα» για να καταστήσει τα ηλεκτρικά οχήματα προσιτά μέσω της εκστρατείας FairCharge, όπως ανέφερε η οικογένειά του.

Η δήλωση της οικογένειας συνεχίζει: «Πολύ πριν γίνει της μόδας, υπερασπίστηκε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποδεικνύοντας ότι βρισκόταν πάντα μπροστά από την εποχή του.
Αγαπημένος σύζυγος της Μικαέλα, αφοσιωμένος πατέρας της Μερσέντες, του Μαξ και της Μίνι, και λατρεμένος παππούς της Σάσκια, του Ξάντερ και της Ροξάνα. Ο Κουέντιν θα λείψει βαθιά από την οικογένεια, τους φίλους του και όσους τον γνώρισαν προσωπικά ή επαγγελματικά.

Το κενό που αφήνει δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Οι γνώσεις του δεν ήταν απλώς θεωρητικές αλλά βιωμένες· μια βιβλιοθήκη εμπειριών πλέον απρόσιτη για εμάς».

