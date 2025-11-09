Τρομακτικό βίντεο: Πύθωνας έξι μέτρων τυλίχτηκε στο λαιμό ξεναγού στο Βόρνεο

Δημήτρης Δρίζος

Ένα περιστατικό με έναν πύθωνα μήκους έξι μέτρων που επιτέθηκε σε ξεναγό κατά τη διάρκεια ποταμιακής εκδρομής στην Ινδονησία συγκλονίζει. Ο άνδρας βρέθηκε να παλεύει με το μεγάλο ερπετό, το οποίο τον τύλιξε γύρω από τον λαιμό και τον κορμό του, πριν σωθεί χάρη στην άμεση παρέμβαση της ομάδας του.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε σε ένα ποτάμι στο Βόρνεο, όπου ένας έμπειρος ξεναγός συνοδευόταν από ομάδα τουριστών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένας από τους επιβάτες εντόπισε έναν μεγάλο πύθωνα να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη. Ο ξεναγός αποφάσισε να βουτήξει στο νερό, πιθανώς για να πιάσει ή να εξετάσει το φίδι.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή αποδείχθηκε επικίνδυνη. Ο πύθωνας αντέδρασε επιθετικά, τραβώντας τον άνδρα κάτω από το νερό για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ο ξεναγός ανέβηκε στην επιφάνεια, το ερπετό είχε τυλιχτεί σφιχτά γύρω από τον λαιμό και τον κορμό του, επιχειρώντας να τον πνίξει.

Η ομάδα που βρισκόταν στη βάρκα αντέδρασε άμεσα. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να αποσπάσουν το φίδι και να απελευθερώσουν τον ξεναγό από τον επικίνδυνο εναγκαλισμό. Ευτυχώς, ο άνδρας δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική παρακολούθηση.

Παρά τις πρωτοφανείς στιγμές τρόμου, η γρήγορη αντίδραση της ομάδας και η επαγγελματική εμπειρία του ξεναγού απέτρεψαν τα χειρότερα. Το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της ετοιμότητας και της προσοχής κατά τις περιηγήσεις σε φυσικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

