Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας
10:53 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί οι στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κρατούσαν κουτάλια στις μπότες τους
10:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης: «Γνώμονας η ουσιαστική σύγκλιση στη γειτονιά μας»
09:38 ∙ WHAT THE FACT
Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ