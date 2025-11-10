Μαραθώνιος Νίκαιας-Καννών: Νεκρός από ανακοπή λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό

Ένας 27χρονος άνδρας πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, περίπου 100 μέτρα πριν τερματίσει τον μαραθώνιο Νίκαιας-Καννών , ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ίδια μέρα με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Figaro, ο δρομέας, από την πόλη Μπρούμαθ στο διαμέρισμα Κάτω Ρήνου, κατέρρευσε στις Κάννες γύρω στο μεσημέρι. Ο αγώνας είχε ξεκινήσει στις 8 π.μ., με σχεδόν 22.000 συμμετέχοντες.

«Αυτή η όμορφη μέρα αμαυρώθηκε από τον θάνατο ενός από τους δρομείς μας, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού. Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το θύμα δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Απόψε, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», έγραψαν οι διοργανωτές του μαραθωνίου στη σελίδα τους στο Facebook.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροσί , καθώς και ο Νταβίντ Λισνάρ , δήμαρχος των Καννών, αντέδρασαν επίσης στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ce Marathon Nice–Cannes est malheureusement endeuillé par le décès d’un jeune coureur, survenu à quelques mètres de l’arrivée, malgré l’intervention rapide des secours.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — Christian Estrosi (@cestrosi) November 9, 2025

Ο νεαρός μαραθωνοδρόμος είχε βρεθεί στις Κάννες με την οικογένειά του. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος που σημειώνεται κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου Νίκαιας-Καννών. Ένας άλλος δρομέας έχασε τη ζωή του πριν από δέκα χρόνια στην ίδια διαδρομή .

