42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Συγκίνηση στον τερματισμό του τελευταίου δρομέα
Ο τελευταίος δρομέας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ολοκλήρωσε τη διαδρομή μέσα σε χειροκροτήματα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Last but not least για τον Ιωακείμ Υφαντίδη, τον τελευταίο που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στο Παναθηναϊκό Στάδιο το απόγευμα της Κυριακής (09/11), μέσα σε χειροκροτήματα.
Η επίσημη σελίδα του Μαραθωνίου δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο που δείχνει τον Υφαντίδη να τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και να τον περιμένει η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία τού απένειμε μετάλλιο και το ειδικό βραβείο που παραδοσιακά δίνεται στον τελευταίο finisher του Μαραθωνίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Νοεμβρίου
06:46 ∙ LIFESTYLE
Οδηγός μυθοπλασίας – Τι θα δούμε, απόψε, στις ελληνικές σειρές
06:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
05:12 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ