42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Συγκίνηση στον τερματισμό του τελευταίου δρομέα

Last but not least για τον Ιωακείμ Υφαντίδη, τον τελευταίο που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στο Παναθηναϊκό Στάδιο το απόγευμα της Κυριακής (09/11), μέσα σε χειροκροτήματα.

Η επίσημη σελίδα του Μαραθωνίου δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο που δείχνει τον Υφαντίδη να τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και να τον περιμένει η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία τού απένειμε μετάλλιο και το ειδικό βραβείο που παραδοσιακά δίνεται στον τελευταίο finisher του Μαραθωνίου.

