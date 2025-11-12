Πέθανε ο αγαπημένος «μάγειρας» των social media σε «φρικτό ατύχημα» κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Τέξας

Ο γνωστός influencer με τους χιλιάδες ακολούθους και αγαπημένος «μάγειρας» των social media, Μάικλ Ντουάρτε, γνωστός ως «FoodWithBearHands», έχασε τη ζωή του σε ένα «φρικτό ατύχημα» κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Τέξας, λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό της επετείου του γάμου του.

Ο 34χρονος δημιουργός περιεχομένου πέθανε στις 8 Νοεμβρίου. Αν και τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα «τραγικό συμβάν χωρίς προειδοποίηση».

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, την Alooma Media Group, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του εκλεκτού μας πελάτη και αγαπημένου φίλου, Michael Duarte. Ήταν ένας πραγματικά πιστός συνεργάτης, ένας αξιόπιστος συνοδοιπόρος και, πάνω απ’ όλα, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Το πάθος, ο επαγγελματισμός και η δημιουργικότητά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στην ομάδα μας αλλά και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του».



Ο Ντουάρτε είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα, με περισσότερους από 842.000 followers στο Instagram και 801.000 στο TikTok, όπου μοιραζόταν βίντεο με συνταγές και ιδιαίτερες τεχνικές ψησίματος σε BBQ και grill.

Η ενασχόλησή του με τη μαγειρική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ως χόμπι, ενώ γρήγορα εξελίχθηκε σε επάγγελμα, παράλληλα με τη συμμετοχή του στην ανακατασκευή ενός εστιατορίου.

Μετά τον θάνατό του, δημιουργήθηκε εκστρατεία στο GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας και η μεταφορά της σορού του πίσω στην Καλιφόρνια. Τα έσοδα θα διατεθούν επίσης για τη στήριξη της συζύγου του, Τζέσικα, και της εξάχρονης κόρης τους, Όκλεϊ.