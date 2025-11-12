FT: Το οχυρό Ποκρόφσκ στα πρόθυρα της κατάρρευσης - Στο σημείο χωρίς επιστροφή

«Οι ελλείψεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό θέτουν μια ουκρανική πόλη στο χείλος της καταστροφής. Το Ποκρόφσκ κινδυνεύει επειδή το Κίεβο δεν μπορεί να στείλει στρατεύματα για να το υπερασπιστεί, λένε μαχητές και ειδικοί». Αυτό γράφουν οι Financial Times σε ένα μακροσκελές άρθρο για την πόλη, η οποία είναι το μήλο της Έριδος τους τελευταίους μήνες για τη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη συνέχιση του πολέμου.

«Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν περαιτέρω στο πλέον κατεστραμμένο ουκρανικό οχυρό Ποκρόφσκ αυτόν τον μήνα, Ουκρανοί στρατιωτικοί και στελέχη της κοινωνίας των πολιτών έχουν προτρέψει τους ηγέτες τους: να αποσυρθούν πριν είναι πολύ αργά. Παρά την επίσημη αλαζονεία, η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη και κάθε άλλο παρά υπό έλεγχο», έγραψε στο Facebook ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Βιτάλι Ντέινγκα, ιδρυτής του Come Back Alive, ενός ουκρανικού ιδρύματος που υποστηρίζει τον στρατό - όπως αναφέρθηκε από τους Financial Times. Ο Ντέινγκα δήλωσε στις 4 Νοεμβρίου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πρέπει να φύγουν από αυτές τις πόλεις όσο μπορούν ακόμα».

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι ο Ντέινγκα ήταν μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού φωνών που υποδήλωναν ότι η κατάσταση στις δίδυμες πόλεις Ποκρόφσκ και Μύρνοχραντ στην ανατολική Ουκρανία, οι οποίες πριν από την εισβολή φιλοξενούσαν σχεδόν 100.000 ανθρώπους και μέχρι πέρυσι χρησίμευαν ως κόμβος logistics για τον στρατό, είχε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Μαχητές και ειδικοί δήλωσαν ότι η άμεση απειλή για το Ποκρόφσκ και το Μύρνοχραντ - τα οποία, εάν καταληφθούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για περαιτέρω ρωσικές προελάσεις - πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τη δυσκολία της Ουκρανίας στην στρατολόγηση αρκετών ανδρών. Ο στρατός του Κιέβου είναι ολοένα και πιο αραιός κατά μήκος των συνόρων των 1.000 χιλιομέτρων», αναφέρουν οι FT.

