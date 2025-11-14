Ο αγαπημένος μάγειρας των social media πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον βοηθό σερίφη στο Τέξας

Παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι κάτω, ο Michael  Duarte κινήθηκε απειλητικά προς μία από τους αστυνομικούς, φωνάζοντας "Θα σε σκοτώσω"

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

O Michael Duarte

Michael Duarte / Instagram
Ο διάσημος food influencer Michael Duarte, ευρύτερα γνωστός ως "FoodWithBearHands", έχασε τη ζωή του σε περιστατικό με αστυνομικούς στο Τέξας, όταν φέρεται να απείλησε πολίτες με μαχαίρι και να επιτέθηκε σε αστυνομικό.

Η οικογένειά του κάνει λόγο για "τραγικό ατύχημα" που συνέβη λίγες ημέρες μετά την επέτειο του γάμου του.

Σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών, στις 8 Νοεμβρίου οι αστυνομικοί δέχτηκαν κλήση για έναν άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν να συμπεριφέρεται "παράξενα" και να απειλεί ότι θα σκοτώσει όποιον βρισκόταν κοντά του. Παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι κάτω, ο Duarte κινήθηκε απειλητικά προς μία από τους αστυνομικούς, φωνάζοντας "Θα σε σκοτώσω", γεγονός που οδήγησε σε δύο πυροβολισμούς και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 36χρονος Duarte ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στα social media, με εκατομμύρια ακόλουθους και βίντεο μαγειρικής που προσέλκυαν μεγάλο κοινό. Η εταιρεία του, Alooma Media Group, και η οικογένειά του έκαναν έκκληση για στήριξη. Η σύζυγος και η εξάχρονη κόρη του έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων για τα έξοδα της μεταφοράς και της κηδείας.

Ο Duarte μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και εργάστηκε αρχικά μαζί με τον θείο του σε εστιατόριο, ενώ στη συνέχεια δούλεψε ως μάγειρας και κατά την πανδημία στράφηκε στην παραγωγή βίντεο μαγειρικής στο διαδίκτυο. Ολόκληρος ο κύκλος του—οικογένεια, συνεργάτες και ακόλουθοι—κάνει λόγο για έναν άνθρωπο με πάθος, ακεραιότητα και ζεστασιά που ενέπνευσε όσους τον γνώρισαν.

