Αργεντινή: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βιομηχανικό πάρκο - Τουλάχιστον 24 οι τραυματίες - Βίντεο

Εκρήξεις με ισχυρό ωστικό κύμα και μεγάλη πυρκαγιά συγκλόνισαν το βιομηχανικό πάρκο Carlos Spegazzini της πόλης Εσέισα στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες το βράδυ της Παρασκευής (14/11), με τουλάχιστον 24 τραυματίες να έχουν αναφερθεί έως τώρα.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η πυρκαγιά και οι εκρήξεις προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον πέντε κτίρια, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

La enorme explosión en Ezeiza a las afueras de Buenos Aires destruyó las ventanas de todas las casas cercanas. Se desconoce el número de heridos o si hay victimas ! pic.twitter.com/pJtu2R04s1 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) November 15, 2025

Σύμφωνα με πηγές, η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τις 9 μ.μμ. στη βιομηχανική περιοχή στην οποία βρίσκονται πετροχημικά εργοστάσια.

Imagínate estar llegando en un avión a Ezeiza, asomarte y ver fuego.

No sabes si llegas a Buenos Aires, Kiev, Caracas o algún lugar de Sudan.



El cagazo que se pegaron algunos no tiene nombre. pic.twitter.com/6rEGYkwXyt — Poirot (@Argenpoirot) November 15, 2025

«Η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και γνωρίζουμε ότι έφτασε σε αρκετά κτίρια. Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό έως και ένα χιλιόμετρο μακριά, όπου έσπασε παράθυρα και προκάλεσε ζημιές. Αρκετοί πολίτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ελαφρά τραύματα», ανέφεραν τοπικές πηγές.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Impressionante essa explosão na região de Ezeiza em Buenos Aires. E ainda não se sabe o real motivo, porém as imagens são impressionantes e relatos de muitos feridos. ? pic.twitter.com/79XkMo8p0U — mellromao (@mellromao) November 15, 2025

