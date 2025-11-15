Αργεντινή: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βιομηχανικό πάρκο - Τουλάχιστον 24 οι τραυματίες - Βίντεο
Η πυρκαγιά και οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον πέντε κτίρια
Εκρήξεις με ισχυρό ωστικό κύμα και μεγάλη πυρκαγιά συγκλόνισαν το βιομηχανικό πάρκο Carlos Spegazzini της πόλης Εσέισα στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες το βράδυ της Παρασκευής (14/11), με τουλάχιστον 24 τραυματίες να έχουν αναφερθεί έως τώρα.
Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η πυρκαγιά και οι εκρήξεις προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον πέντε κτίρια, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με πηγές, η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τις 9 μ.μμ. στη βιομηχανική περιοχή στην οποία βρίσκονται πετροχημικά εργοστάσια.
«Η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και γνωρίζουμε ότι έφτασε σε αρκετά κτίρια. Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό έως και ένα χιλιόμετρο μακριά, όπου έσπασε παράθυρα και προκάλεσε ζημιές. Αρκετοί πολίτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ελαφρά τραύματα», ανέφεραν τοπικές πηγές.
«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.