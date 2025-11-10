Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

Ο Γιώργος Νταλάαρς με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής

Ο Γιώργος Νταλάρας βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Μπουένος Άιρες (Asosiacion Colectividad Helenica de Buenos Aires), ο Έλληνας ερμηνευτής θα εμφανιστεί μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη στο εμβληματικό θέατρο Coliseo της Αργεντινής.

Τη συναυλία του αναμένεται να παρακολουθήσουν όχι μόνο Έλληνες ομογενείς, αλλά και Αργεντινοί πολίτες.

Σήμερα ο Έλληνας ερμηνευτής βραβεύτηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης του Μπουένος Άιρες στο δημαρχείο της πόλης.

Μάλιστα στον Γιώργο Νταλάρα δόθηκε και μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το νο 10.

Διαβάστε επίσης