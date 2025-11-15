Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο μουσικός Todd Snider.

Ο Snider υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές φιγούρες της country μουσικής σκηνής, γνωστός για τον «δηκτικό» στίχο του.

Η ομάδα του τραγουδοποιού ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 15 Νοεμβρίου μέσω των social media.

Todd Snider, Alt-Country Singer and Songwriter, Dies at 59 After Being Hospitalized as ‘Victim of a Violent Assault’ https://t.co/6jMFalfq2I — People (@people) November 15, 2025

«Η Aimless, Inc. Headquarters με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει ότι ο ιδρυτής μας, ο λαϊκός μας ήρωας, ο ποιητής του κόσμου, ο αγαπημένος Todd Daniel Snider έφυγε από τη ζωή», αναφέρεται στο μήνυμα. «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτόν τον καλλιτέχνη που ήξερε μέσα από τον στίχο και τη μουσική του να αναδεικνύει την ουσία των πάντων, πλάθοντας τις πιο καίριες, αστείες και συγκλονιστικές φράσεις».

Καταγόμενος από το Όρεγκον, ο Snider μετακόμισε στο Νάσβιλ τη δεκαετία του ’90, ξεκίνησε την πορεία του ως τραγουδιστής, αυτοαποκαλούμενος «ελεύθερο πνεύμα», μαθητεύοντας κοντά σε θρυλικά ονόματα όπως ο Jimmy Buffett και ο Billy Joe Shaver. Πολύ σύντομα, το άλμπουμ του «East Nashville Skyline» (2004) καθιερώθηκε ως ορόσημο για την alt-country.

«Μετέφερε τόση τρυφερότητα και ευαισθησία στα τραγούδια του και μας έδειξε πώς να κοιτάμε τον κόσμο μέσα από μια διαφορετική ματιά», αναφέρει η ανακοίνωση των συνεργατών του. «Ξυπνούσε κάθε πρωί και έγραφε, δουλεύοντας αδιάκοπα για να βρει τη θέση του ανάμεσα στους γίγαντες της στιχουργικής που είχε στα ράφια των δίσκων του — τους ίδιους ανθρώπους που τον υποδέχθηκαν στη ζωή τους και τον πήραν κάτω από την προστασία τους: Guy Clark, John Prine, Kris Kristofferson, Jerry Jeff Walker».

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Todd Snider είχε συλληφθεί στο Σολτ Λέικ Σίτι με κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, βία και παραβίαση ιδιωτικού χώρου.

Αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Μετά την αποφυλάκισή του, αποκάλυψε ότι είχε υπάρξει «θύμα βίαιης επίθεσης έξω από το ξενοδοχείο του», ανακοινώνοντας παράλληλα την ακύρωση της περιοδείας του Lonesome and Then Some.

Todd Snider, the rambling troubadour who helped shape the Americana music movement, has died at the age of 59 https://t.co/jt0O3qfEQb — Rolling Stone (@RollingStone) November 15, 2025

Στις 14 Νοεμβρίου, φίλοι και συγγενείς του Snider γνωστοποίησαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία, καθώς «αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή» μετά την επιστροφή του από το νοσοκομείο.

