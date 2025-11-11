Πένθος στο NBA: Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Πένθος στο NBA και γενικότερο στο αμερικάνικο μπάσκετ, καθώς πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αλλά και στην Ευρώπη.

Newsbomb

Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον
X / @1999Knicks
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο άλλοτε «σταρ» των Νικς και των Νετς άφησε την τελευταίο του πνοή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ρίτσαρντσον θεωρείται ως ο κορυφαίος παίκτης που δεν έχει μπει στο Naismith Memorial Hall of Fame, αλλά έμεινε στην ιστορία και γιατί ήταν ο πρώτος αθλητής που αποκλείστηκε από το NBA, λόγω χρήσης ναρκωτικών. Τον δια βίου αποκλεισμό του είχε ανακοινώσει ο (τότε) κομισάριος, Ντέιβιντ Στερν τον Φεβρουάριο του 1986, με την απόφαση να ανακαλείται το 1988.

Ο Ρέι Ρίτσαρντσον αποφάσισε τότε να μην επιστρέψει στο NBA, αλλά να παίξει στην Ευρώπη, όπου φόρεσε τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί, ενώ αποσύρθηκε από τα παρκέ το 2002 κι ακολούθησε την προπονητική.

Στο NBA έπαιξε από το 1978 έως το 1986, μετρώντας 14.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2.6 κλεψίματα σε 556 αγώνες, αγωνιζόμενος με τους Νικς, Νετς και Ουόριορς. Ο «Sugar» ήταν τέσσερις φορές All-Star, δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας, τρεις φορές πρώτος στα κλεψίματα και μία φορά πρώτος στις ασίστ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Θρίλερ με τον θάνατο 43χρονου δημοτικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο Τέροβο Ιωαννίνων

20:03ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ: Ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κλάπηκαν έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο στην Πάτρα

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Τούμπα

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Ο άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει μία χωματερή σε σημείο επικοινωνίας για μία ολόκληρη κομητεία

19:37LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας μαθαίνει όλη την αλήθεια για την Αρετή

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Στηρίζουμε με κάθε μέσο τον παραγωγικό κόσμο» - Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός εντοπίστηκε στο Τέροβο 43χρονος δημοτικός υπάλληλος που αναζητούνταν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Πολυήμερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Ξεκινούν την Πέμπτη, πόσο θα διαρκέσουν

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 3χρονος που έπεσε από μάντρα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικό αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας – Προανήγγειλλαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις συνθήκες και 1586 θέσεις κενές

18:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κομήτης 3I/ATLAS συρρικνώνεται καθώς πλησιάζει τη Γη - «Πρόκειται για εξωγήινο αντικείμενο», υποστηρίζει καθηγητής του Χάρβαρντ

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες - Περισυνελέγησαν 56 άτομα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε η Κινέζα «θεά του πλούτου» που είχε κατηγορηθεί για απάτη τύπου «πυραμίδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη, δομική αστοχία ή κάτι άλλο; Νεκροί θεωρούνται οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που διαλύθηκε στον αέρα και συνετρίβη

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: 23χρονος πέθανε μετά από συνομιλία με το ChatGPT - Η οικογένεια μηνύει την OpenAI

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Στηρίζουμε με κάθε μέσο τον παραγωγικό κόσμο» - Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής μετά από πτώση από πεζογέφυρα στην Αθήνα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή κατάρρευση γέφυρας - Είχε εγκαινιασθεί λίγους μήνες πριν - Video

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Ναρκωτικά και μαύρο χρήμα πίσω από το «έργο φιλανθρωπίας» - Θυμιάτιζε με χασίς

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός εντοπίστηκε στο Τέροβο 43χρονος δημοτικός υπάλληλος που αναζητούνταν

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου-Ουάσιγκτον: Η Βρετανία σταματά να μοιράζεται με τις ΗΠΑ πληροφορίες για ύποπτα σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά, γράφει το CNN

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι χειροκροτήθηκαν κατά την έξοδο από το εστιατόριο όπου γευμάτισαν

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Μόλις ένας στους 10 που δήλωνε «ανήλικος» αποδείχθηκε τελικά... ανήλικος

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε ανήλικη — Την εκβίαζε για να μην τον χωρίσει

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ