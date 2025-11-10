Παρίσι: Πέθανε ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ, σε ηλικία 92 ετών

Ο Έρικ Μπουλάτοφ, σημαντική προσωπικότητα της σύγχρονης ρωσικής τέχνης και ιδρυτής του κινήματος Sots Art, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 92 ετών, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Ρωσική Ακαδημία Καλών Τεχνών.

«Ο Μπουλάτοφ, ένας από τους ιδρυτές του εννοιολογισμού της Μόσχας και της Sots Art, πέθανε την Κυριακή στο Παρίσι, σύμφωνα με τη σύζυγό του», δήλωσε στο AFP μια εκπρόσωπος της Ακαδημίας, της οποίας ήταν επίτιμο μέλος.

Τα έργα του, κυρίως συναρμολογήσεις που συνδέουν την εικόνα και τη γλώσσα, αντλούν σε μεγάλο βαθμό έμπνευση από την εικονογραφία του σοβιετικού καθεστώτος και τα οποία του έχουν χαρίσει πολυάριθμες ατομικές εκθέσεις παγκοσμίως.

Δείτε μερικά από τα έργα του Έρικ Μπουλάτοφ:

Ποιος ήταν ο Έρικ Μπουλάτοφ

Ο Έρικ Μπουλάτοφ γεννήθηκε το 1933 στην πόλη Σβερντλόφσκ (σήμερα Γιεκατερίνεμπουργκ) σε μια οικογένεια κομμουνιστών και αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνών Σούρικοφ στη Μόσχα το 1958. Άρχισε την καριέρα του εικονογραφώντας παιδικά βιβλία, επηρεασμένος από τη ρωσική πρωτοπορία (αβανγκάρντ) των αρχών του 20ού αιώνα.

Η ζωγραφική του επηρεάστηκε αργότερα από την Ποπ Αρτ, την οποία ανακάλυψε το 1957 στο Φεστιβάλ Νεολαίας στη Μόσχα. Μέσω μιας ομάδας που σχημάτισε τη δεκαετία του 1960, με την ονομασία «Σρέτενσκι Μπουλβάρ», ο Έρικ Μπουλάτοφ έγινε εξέχον μέλος των εννοιολογιστών της Μόσχας, ανεπίσημων καλλιτεχνών που αντιτίθεντο στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό.

Παρότι είχε τον θαυμασμό των διανοουμένων, παρέμενε ένας παρεξηγημένος καλλιτέχνης στην ΕΣΣΔ και άγνωστος στη Δύση. Μόνο με την Περεστρόικα, το οικονομικό και κοινωνικό άνοιγμα που ξεκίνησε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1985, βγήκε από την αφάνεια. Το 1988, συμμετείχε στην επίσημη σοβιετική αντιπροσωπεία για την Μπιενάλε της Βενετίας.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και αργότερα το 1992 στο Παρίσι με τη σύζυγό του.

Το 2016, το ζεύγος συλλεκτών έργων τέχνης Γιεκατερίνα και Βλαντίμρι Σεμινικίνε δώρισαν το έργο του «Δόξα στο ΚΚΣΕ» στο κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι.

Γνωστός στη Ρωσία ως ο ιδρυτής της ρωσικής ποπ αρτ και του φωτορεαλισμού, ο ζωγράφος είχε επισκεφθεί αρκετές φορές την πατρίδα του για να εκθέσει τα έργα του.

Διαβάστε επίσης