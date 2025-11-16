Μαδούρο: «Ανεύθυνες» οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με Τρινιντάντ και Τομπάγκο

«Η κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πρόσφατα ανεύθυνες ασκήσεις, παραχωρώντας τα χωρικά της ύδατα – στα ανοικτά της πολιτείας Σούκρε (σ.σ. της Βενεζουέλας) – για στρατιωτικές ασκήσεις που θεωρούνται ότι απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα

Newsbomb

Μαδούρο: «Ανεύθυνες» οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Βενεζουέλας - ΗΠΑ

X
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο μαζί με αμερικανές δυνάμεις, καθώς οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – έχουν εξοργίσει το Καράκας.

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ δυνάμεων των ΗΠΑ και του μικρού νησιωτικού συμμάχου τους που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, είναι ο δεύτερος μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από την Κυριακή έως την Παρασκευή.

«Η κυβέρνηση του Τρίνινταντ και Τομπάγκο ανακοίνωσε πρόσφατα ανεύθυνες ασκήσεις, παραχωρώντας τα χωρικά της ύδατα – στα ανοικτά της πολιτείας Σούκρε (σ.σ. της Βενεζουέλας) – για στρατιωτικές ασκήσεις που θεωρούνται ότι απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα, η οποία δεν αφήνει τον εαυτό της να απειληθεί από κανέναν», είπε ο Μαδούρο σε εκδήλωση στο Καράκας.

Ο βενεζουελάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του στο ανατολικό τμήμα της χώρας να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών ασκήσεων για να στείλουν πατριωτικό μήνυμα: «Φύγετε ιμπεριαλιστικά πλοία!». Απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να μην ενδώσουν σε «προκλήσεις».

Ο νέος γύρος στρατιωτικών ασκήσεων θα διεξαχθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τον κατάπλου του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί 21 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 80 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανεύθυνες» οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με Τρινιντάντ και Τομπάγκο

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι παιδιά νεκρά απο βομβαρδισμούς κατά ανταρτών

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ρωσία: Προετοιμάζονται ανταλλαγές αιχμαλώτων για τα Χριστούγεννα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - Δολοφονίες αξιωματούχων

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από τροχαίο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

06:44LIFESTYLE

STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λάρισας – Στιγμές αγωνίας για νεαρό

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

06:20LIFESTYLE

MasterChef: Η πρώτη δοκιμασία του τελικού – Οι προβλέψεις για τον νικητή από όσους επέστρεψαν

20:49SEX

Ακατάλληλο βίντεο: Έσβησαν την κάψα τους στη θάλασσα κάνοντας σεξ στα ρηχά

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ