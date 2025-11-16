Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέος στόχος για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη διαπραγματευτική θέση τους σχετικά με την τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το κλίμα. Ζητούν να οριστεί νέος δεσμευτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν, επίσης, ότι η πράσινη μετάβαση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης συμβαδίζουν. Ως εκ τούτου, συμφωνούν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων ευελιξίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι τώρα έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη – μέλη σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Ο καθορισμός ενός φιλόδοξου στόχου αναφορικά με το κλίμα της Ένωσης για το 2040 είναι αναγκαίος προκειμένου ο θεσμός να υλοποιήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της 30ής Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP30).