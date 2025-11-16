Υπόθεση Ο.Τζ. Σίμπσον: Δικαίωση 30 χρόνια μετά - Αποζημίωση 58 εκατ. δολαρίων για τον πατέρα θύματος

Ο εκτελεστής της διαθήκης του Σίμπσον αποδέχεται την απαίτηση του πατέρα του Ρον Γκόλντμαν και θα καταβάλει 58 εκατ. δολάρια

Ο Ο.Τζ. Σίμπσον, πρώην αστέρας του NFL και της τηλεόρασης

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, φαίνεται πως δικαιώνεται ένα από τα δύο θύματα του Ο.Τζ. Σίμπσον, σε μια από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις στις ΗΠΑ.

Ο Φρεντ Γκόλντμαν, πατέρας του Ρον Γκόλντμαν που σκοτώθηκε από τον Ο.Τζ. Σίμπσον θα πάρει σχεδόν 58 εκατ. δολάρια, ως αποζημίωση - ένα ποσό που εγκρίθηκε από τη διαχείρηση της περιουσίας του πρώην αστέρα του NFL και της τηλεόρασης.

Στις 13 Ιουνίου 1994, η Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και ο Ρον Γκόλντμαν βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι έξω από το σπίτι της στο Μπρεντγουντ του Λος Άντζελες. Ο Ο.Τζ. Σίμπσον, διάσημος παλαίμαχος του NFL που έκανε καριέρα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κατηγορήθηκε για τους φόνους, αλλά αθωώθηκε μετά από μια πολύμηνη, πολυδιαφημισμένη δίκη που παρακολούθησε ολόκληρος ο κόσμος.

Οι γονείς του Γκόλντμαν κατέθεσαν τότε αγωγή για άδικη θανάτωση. Παρότι ο Σίμπσον αρνήθηκε κάθε ανάμιξη, το 1997 το δικαστήριο τον έκρινε υπεύθυνο και για τους δύο θανάτους. Οι ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ των εναγόντων και επιδίκασαν 8,5 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις.

Τώρα, ο εκτελεστής της διαθήκης του Σίμπσον, Μάλκολμ ΛαΒέρν, αποδέχθηκε την απαίτηση του Γκόλντμαν ύψους 57.997.858,12 δολαρίων, συν τους τόκους που εξακολουθούν να «τρέχουν», σύμφωνα με το TMZ.

Το ποσό προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις, με τον Φρεντ Γκόλντμαν να υποχωρεί από την αρχική του απαίτηση άνω των 117 εκατ. δολαρίων - που αντιστοιχούσε στην αρχική απόφαση των 33 εκατ. δολαρίων από τη δικαστική διαμάχη του 1995, προσαυξημένη με τριάντα χρόνια τόκων.

Ο ΛαΒέρν είχε αμφισβητήσει τους υπολογισμούς και προσέφερε το μισό ποσό - πρόταση που τελικά έγινε δεκτή. Όπως δήλωσε στο TMZ, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα επιχειρηθεί να πληρωθεί μέσω της συνέχισης των δημοπρασιών αντικειμένων που ανήκαν στον Σίμπσον. Κάποια μάλιστα είχαν κλαπεί και ο εκτελεστής συνεργάζεται με δικηγόρους για την ανάκτησή τους.

Ο ΛαΒέρν σκοπεύει επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να επιβραβεύσει τον Γκόλντμαν με διοικητικά τέλη, για τη βοήθεια που παρείχε στη διαχείριση της περιουσίας. Μέχρι στιγμής, ο εκτελεστής έχει απορρίψει τη συντριπτική πλειονότητα των οικονομικών απαιτήσεων εις βάρος της περιουσίας, αποδεχόμενος μόνο εκείνες του Γκόλντμαν και της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS).

Η περιουσία προτεραιοποιεί την αποπληρωμή του IRS, προκειμένου να καλυφθούν οι ομοσπονδιακές φορολογικές υποχρεώσεις, πριν εξεταστούν άλλες οφειλές - μεταξύ των οποίων και μια απαίτηση περίπου 637.000 δολαρίων από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, η οποία, σύμφωνα με τον ΛαΒέρν, θα χρειαστεί να προσφύγει δικαστικά για να διεκδικήσει το ποσό.

Η συμφωνία με τον Γκόλντμαν σηματοδοτεί πλήρη ανατροπή σε σχέση με τη στάση που είχε τηρήσει ο ΛαΒέρν αμέσως μετά τον θάνατο του Σίμπσον πέρυσι, όταν είχε δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να καταβάλει ούτε δολάριο στην οικογένεια Γκόλντμαν. Στη συνέχεια αναθεώρησε και δεσμεύτηκε να αποδεχθεί την απαίτηση.

Μέχρι στιγμής, από το ποσό των 25 εκατ. δολαρίων που είχαν επιβληθεί το 1997 σε τιμωρητικές αποζημιώσεις, μοιρασμένες μεταξύ των οικογενειών Γκόλντμαν και Μπράουν, έμεινε σχεδόν στο σύνολό του απλήρωτο όσο ο Σίμπσον ήταν εν ζωή. Μέχρι σήμερα, οι οικογένειες έχουν λάβει μόλις ένα μικρό μέρος των χρημάτων.

O.J. Simpson released on Parole

O.J. Simpson

EPA

