40 χρόνια δίπλα στους ευάλωτους: Μη κερδοσκοπική οργάνωση μετατρέπει τα περισσεύματα σε... ελπίδα

Από την παιδική ανάγκη για ένα «καινούργιο παλτό» στην παγκόσμια διανομή 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

40 χρόνια δίπλα στους ευάλωτους: Μη κερδοσκοπική οργάνωση μετατρέπει τα περισσεύματα σε... ελπίδα
Μια εντυπωσιακή μη κερδοσκοπική οργάνωση γιορτάζει φέτος την 40ή επέτειό της, έχοντας διανείμει δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα εμπορεύματα από λιανεμπόρους σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η οργάνωση Delivering Good (πρώην K.I.D.S. και Fashion Delivers) έχει διαθέσει από την ίδρυσή της το 1985 πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα, παιχνίδια και άλλα είδη σπιτιού σε ανθρώπους που πλήττονται από τη φτώχεια, καταστροφές ή άλλες δυσκολίες της ζωής, όλα εντελώς δωρεάν.

Σήμερα, η οργάνωση ειδικεύεται στην ανακούφιση από καταστροφές, με πρωτοβουλίες όπως το «Basic Comforts Pack» – μια συλλογή βασικών νέων ειδών που προσφέρουν το πρώτο βήμα προς την άνεση, την ομαλότητα και την ελπίδα.

Η δύναμη του «καινούργιου»

Η ιδέα ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια με την ίδρυση της Kids In Distressed Situations (K.I.D.S.). Οι ιδρυτές Karen Bromley, Barbara Toback και Ezra Dabah ρώτησαν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: «Προτιμάτε να λαμβάνετε χρήματα ή καινούργια προϊόντα;» Η απάντηση ήταν ομόφωνη: καινούργια προϊόντα.

Η Karen Bromley, η οποία είχε περάσει τα πρώτα της χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα, καταλάβαινε βαθιά αυτή την ανάγκη. «Ήξερα ότι δίνοντας σε ένα παιδί ένα ολοκαίνουργιο παλτό ή ένα παιχνίδι θα μπορούσε να το κάνει να νιώσει ξεχωριστό», θυμάται. «Θα μπορούσε να του πει, ‘έχεις σημασία’». Το να λάβει κάποιος, ειδικά ένα παιδί που ζει στη φτώχεια ή σε καταφύγιο, κάτι καινούργιο – κάτι που επιλέχθηκε ειδικά για εκείνον – αποκαθιστά την αίσθηση της αξιοπρέπειας και της ελπίδας.

Ο δρόμος προς την κορυφή

Το 2005, η καταστροφή που προκάλεσαν οι τυφώνες Κατρίνα και Ρίτα ενέπνευσε τον βιομηχανικό ηγέτη Allan Ellinger να δράσει. Παρακολουθώντας τις ειδήσεις, συνειδητοποίησε ότι οι οικογένειες χρειάζονταν άμεση, απτή βοήθεια. «Ήμουν μέρος μιας κοινότητας που διέθετε προϊόντα – ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού», δήλωσε ο Ellinger. Μέσα σε λίγες ημέρες, η προσπάθεια εξελίχθηκε στη Fashion Delivers, η οποία κινητοποιούσε νέα προϊόντα για ενήλικες που είχαν πληγεί από καταστροφές, στέλνοντας $6 εκατομμύρια σε ολοκαίνουργια είδη στον Κόλπο τον πρώτο χρόνο.

Έπειτα από χρόνια παράλληλης δράσης, οι δύο οργανώσεις συγχωνεύτηκαν, με κοινή πίστη στην αξιοπρέπεια του νέου προϊόντος. Αυτό που ξεκίνησε ως δύο προσπάθειες βάσης εξελίχθηκε σε εθνικό ηγέτη στη φιλανθρωπία προϊόντων.

Η Delivering Good έχει ανταποκριθεί σε αμέτρητες φυσικές καταστροφές, συνεργαζόμενη με χιλιάδες μάρκες και λιανεμπόρους για να διοχετεύσει το πλεονάζον απόθεμα μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής και στα χέρια όσων το έχουν ανάγκη. «Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ήμασταν ακόμα εδώ 40 χρόνια μετά – πιο ζωντανοί και αναγκαίοι από ποτέ», δήλωσε ο Allan Ellinger.

Ο σημερινός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Matthew Fasciano, δήλωσε: «Ο επόμενος στόχος μας είναι η κλιμάκωση και η καινοτομία. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη βελτίωση 50 εκατομμυρίων ζωών τα επόμενα χρόνια». Η οργάνωση τονίζει ότι τα ρούχα και τα είδη δεν είναι απλώς υλικά αγαθά, αλλά ένα σημείο εκκίνησης: για θεραπεία μετά από μια καταστροφή, για αυτοπεποίθηση στο σχολείο ή στη δουλειά, για ένα νέο ξεκίνημα όταν όλα τα άλλα έχουν χαθεί.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

