Σερβία: Τερμάτισε την απεργία πείνας μετά από 16 ημέρες μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

Η Ντίανα Χρκα, μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) ότι τερματίζει την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν από 16 ημέρες.

Σε δήλωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η Χρκα ανέφερε ότι αποφάσισε να τερματίσει αυτήν τη μορφή διαμαρτυρίας ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις φοιτητών και πολιτών.

«Ζωντανή θα μπορέσω να κάνω περισσότερα, δεν θα απογοητεύσω τον λαό μου», δήλωσε και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει έξω από το σερβικό κοινοβούλιο.

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 2 Νοεμβρίου με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του γιου της Στέφαν και 15 άλλων ανθρώπων. Ζήτησε επίσης να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται υπό κράτηση και να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία.

Σχεδίαζε να απεργήσει μπροστά από την είσοδο της βουλής, οι αρχές ωστόσο δεν της το επέτρεψαν, αφού, από τον περασμένο Μάρτιο, ο χώρος έχει μετατραπεί σε καταυλισμό υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ συνέβη την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν, τέσσερις μήνες μετά τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου, κατέρρευσε το εξωτερικό γείσο σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Έκτοτε, πραγματοποιούνται συνεχείς διαμαρτυρίες στη Σερβία, με επικεφαλής τους φοιτητές οι οποίοι κρατούσαν υπό κατάληψη όλες τις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων για ένα χρόνο περίπου. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και απαιτούν να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για την τραγωδία.

