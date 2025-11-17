ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν πλημμυρίσει τμήματα του ορυχείου, δημιουργώντας αστάθεια στο έδαφος

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο
Τουλάχιστον 80 εργάτες μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο (15/11) σε κατάρρευση μιας γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίουκαι χαλκού στο νοτιοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο, το οποίο λειτουργεί επίσημα η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν πλημμυρίσει τμήματα του ορυχείου, δημιουργώντας αστάθεια στο έδαφος.

Είχε απαγορευθεί η πρόσβαση στο ορυχείο

Οι αρχές είχαν απαγορεύσει στους μεταλλωρύχους την πρόσβαση στο ορυχείο εξαιτίας του κινδύνου και είχαν αναπτύξει στρατιώτες για να τους αποτρέπουν την είσοδο, όμως εκατοντάδες κατάφεραν να μπουν, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Ήρθαμε να εξορύξουμε όπως πάντα το Σάββατο και την Κυριακή, κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο και γνωστό στις αρχές και τον ιδιοκτήτη του χώρου. Αλλά προς έκπληξη μας ο διοικητής στο σημείο απέκλεισε την πρόσβαση σε όλους. Οι μεταλλωρύχοι ήταν εκνευρισμένοι και κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο. Τότε ήταν που οι στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός προεδρικού φρουρού, ξεκίνησαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Με πυροβόλσαν και εμένα», δήλωσε μάρτυρας στο Al Jazeera.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στο χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή για τις συνθήκες ασφαλείας στα ορυχεία της χώρας.

Στις φλόγες το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Ορυχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Louis Watum Kabamba, και άλλα μέλη αντιπροσωπείας έπιασε φωτιά καθώς ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης το πρωί της Δευτέρας (17/11), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, δύο ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία σε εξόρυξη κοβαλτίου, όπου τουλάχιστον 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ο υπουργός και η αντιπροσωπεία δεν τραυματίστηκαν.

«Το αεροσκάφος πετούσε από την πρωτεύουσα Κινσάσα, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Κολουέζι στην επαρχία Lualaba», δήλωσε ο Isaac Nyembo, σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού, στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο μετά το ατύχημα.

«Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Ο Nyembo είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν πάρει φωτιά, αλλά οι αποσκευές τους υπέστησαν ζημιές.

Ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι ήταν καθ' οδόν προς το Κολουέζι για να εκτιμήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλάντο, όπου δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν σε δυστύχημα το Σάββατο (15/11).

