«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές

Με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι παρευρισκόμενοι στο κατάμεστο δικαστήριο την ανακοίνωση της έδρας ότι η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το ειδικό δικαστήριο έκρινε ότι ήταν υπεύθυνη για τη διαταγή βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων που διοργάνωσαν οι φοιτητές το 2024, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, έχασαν τη ζωή τους έως και 1.400 άτομα, τα περισσότερα από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας.

«Διέταξε τη δολοφονία και την εξόντωση των διαδηλωτών φοιτητών»

Η ομάδα τριών δικαστών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εξέδωσε την ετυμηγορία της τη Δευτέρα (17/11), κρίνοντας ότι η Χασίνα ήταν υπεύθυνη για την υποκίνηση εκατοντάδων εξωδικαστικών εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις Αρχές του Μπαγκλαντές.

Το Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα, ένα ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα, αναμένεται να εκδώσει ετυμηγορία και για δύο συνεργάτες της--τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν-- οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία.

«Η Σέιχ Χασίνα διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με την υποκίνηση, την εντολή και την παράλειψη λήψης τιμωρητικών μέτρων», δήλωσε ένας από τους δικαστές κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Είναι «απόλυτα σαφές» ότι «υποκίνησε τους ακτιβιστές του κόμματός της... και επιπλέον, ότι διέταξε τη δολοφονία και την εξόντωση των διαδηλωτών φοιτητών», ανέφεραν οι δικαστές.

Η Χασίνα βρέθηκε αντιμέτωπη με πέντε κατηγορίες που αφορούσαν κυρίως την υποκίνηση της δολοφονίας των διαδηλωτών, την εντολή να κρεμαστούν οι διαδηλωτές και την εντολή να χρησιμοποιηθούν θανατηφόρα όπλα, drones και ελικόπτερα για την καταστολή των ταραχών. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Η Χασίνα ζει εξόριστη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού οι φοιτητές διαδηλωτές την ανάγκασαν να παραιτηθεί από την εξουσία μαζί με το πολιτικό της κόμμα. Η προσωρινή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ζητήσει επίσημα την έκδοσή της, αλλά το Νέο Δελχί δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αίτημα.

Η πρώην πρωθυπουργός δεν ήταν παρούσα κατά την ανάγνωση της ποινής.

