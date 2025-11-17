«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές

Η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο

Newsbomb

«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές
X
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι παρευρισκόμενοι στο κατάμεστο δικαστήριο την ανακοίνωση της έδρας ότι η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το ειδικό δικαστήριο έκρινε ότι ήταν υπεύθυνη για τη διαταγή βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων που διοργάνωσαν οι φοιτητές το 2024, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, έχασαν τη ζωή τους έως και 1.400 άτομα, τα περισσότερα από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας.

https://www.instagram.com/reel/DRJ-WRADGTc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Διέταξε τη δολοφονία και την εξόντωση των διαδηλωτών φοιτητών»

Η ομάδα τριών δικαστών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εξέδωσε την ετυμηγορία της τη Δευτέρα (17/11), κρίνοντας ότι η Χασίνα ήταν υπεύθυνη για την υποκίνηση εκατοντάδων εξωδικαστικών εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις Αρχές του Μπαγκλαντές.

Το Δικαστήριο για Διεθνή Εγκλήματα, ένα ειδικό δικαστήριο στη Ντάκα, αναμένεται να εκδώσει ετυμηγορία και για δύο συνεργάτες της--τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Ασαντουζαμάν Χαν και τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας Αμπντουλάχ Αλ Μαμούν-- οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία.

«Η Σέιχ Χασίνα διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με την υποκίνηση, την εντολή και την παράλειψη λήψης τιμωρητικών μέτρων», δήλωσε ένας από τους δικαστές κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Είναι «απόλυτα σαφές» ότι «υποκίνησε τους ακτιβιστές του κόμματός της... και επιπλέον, ότι διέταξε τη δολοφονία και την εξόντωση των διαδηλωτών φοιτητών», ανέφεραν οι δικαστές.

Η Χασίνα βρέθηκε αντιμέτωπη με πέντε κατηγορίες που αφορούσαν κυρίως την υποκίνηση της δολοφονίας των διαδηλωτών, την εντολή να κρεμαστούν οι διαδηλωτές και την εντολή να χρησιμοποιηθούν θανατηφόρα όπλα, drones και ελικόπτερα για την καταστολή των ταραχών. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Η Χασίνα ζει εξόριστη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αφού οι φοιτητές διαδηλωτές την ανάγκασαν να παραιτηθεί από την εξουσία μαζί με το πολιτικό της κόμμα. Η προσωρινή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ζητήσει επίσημα την έκδοσή της, αλλά το Νέο Δελχί δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αίτημα.

Η πρώην πρωθυπουργός δεν ήταν παρούσα κατά την ανάγνωση της ποινής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Πέρασε» από το ΣΑ το σχέδιο Τραμπ για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας

00:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θετικός ο Τραμπ στη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία

00:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Σοϊγκού ο στόχος ουκρανικού σχεδίου δολοφονίας σε νεκροταφείο της Μόσχας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην παραλία της Βάρκιζας: Εντοπίστηκαν λαγοκέφαλοι

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Νεκρή γυναίκα σε ορυζώνα - Δαγκωματιές και ίχνη επίθεσης από αρκούδα

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Μυθική μέχρι πρόσφατα φάλαινα παρατηρήθηκε στη φύση στο Μεξικό

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι μέσα», να δημοσιευθούν όλα τα αρχεία Επστάιν – Δεν θέλω να αποσπά την προσοχή από τη δουλειά που κάνουμε

23:47ΚΟΣΜΟΣ

«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί και χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές - Δείτε βίντεο

23:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Η συμφωνία Τραμπ–Σαουδικής Αραβίας φέρνει πιο κοντά Ριάντ–Ισραήλ

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αριθμός-ρεκόρ πολιτών υπέρ των εξορύξεων πετρελαίου και φυσικού αερίου - Τι αποκάλυψε έρευνα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση κατά πολιτικών κομμάτων την παραμονή εκλογών - Φιλορώσοι χάκερ ανέλαβαν την ευθύνη

23:32WHAT THE FACT

Οι γονείς πρέπει να ζητούν από τα μωρά «συγκατάθεση» πριν αλλάξουν τις πάνες τους - Συμβουλές ειδικών

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι ξανά σε «πόλεμο» με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - Το ταξίδι που «άναψε φωτιές»

23:15TRAVEL

Μετέωρα: Η απόλυτη συνάντηση γεωλογίας και πνεύματος

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό έρευνα το Vinted για ερωτικό περιεχόμενο σε αγγελίες ρούχων

22:55LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η εκθαμβωτική εμφάνιση με εξώπλατη τουαλέτα που μαγνήτισε τα φλας

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός - Θύμα και γνωστός χρυσοχόος

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην παραλία της Βάρκιζας: Εντοπίστηκαν λαγοκέφαλοι

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία - Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Η σοκαριστική στιγμή που γέφυρα καταρρέει σε ορυχείο - Τουλάχιστον 80 νεκροί - Βίντεο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

23:47ΚΟΣΜΟΣ

«Εις θάνατον»: Πανηγυρισμοί και χειροκροτήματα μετά την ανακοίνωση της ποινής για την πρώην πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές - Δείτε βίντεο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το βίντεο που οδήγησε στην αποφυλάκιση του 23χρονου - Δεν ήταν καν στο χωριό όταν τοποθετήθηκε η βόμβα

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

00:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Σοϊγκού ο στόχος ουκρανικού σχεδίου δολοφονίας σε νεκροταφείο της Μόσχας

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για τον θάνατο μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ