Το κόλπο ενός ζευγαριού για να συνταξιοδοτηθεί στα 40: «Μετατρέψαμε την αποταμίευση σε παιχνίδι»
Ζευγάρι Βρετανών κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα χάρη σε μια στρατηγική αποταμίευσης. Μετέτρεψαν κάθε περικοπή σε παιχνίδι για να το πετύχουν.
Η Katie και ο Alan Donegan, ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, κατάφεραν να «συνταξιοδοτηθούν» δεκαετίες πριν από την κανονική ηλικία. Με περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ και απόλυτη οικονομική πειθαρχία, ζουν πλέον ταξιδεύοντας, κάνοντας εθελοντισμό και διδάσκοντας δωρεάν πώς να χτίσει κανείς οικονομική ανεξαρτησία.
Η Katie συνταξιοδοτήθηκε στα 35 της και ο Alan στα 40 και το επίτευγμα τους έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Η «φόρμουλά» τους βασίστηκε σε αυστηρό οικονομικό σχεδιασμό, θυσίες και διαρκή πειθαρχία. Σήμερα έχουν χτίσει περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ και αφιερώνουν τον χρόνο τους σε ταξίδια και εκπαιδευτικά προγράμματα για αποταμίευση.
