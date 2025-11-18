Γιατί οι κατσαρίδες είναι επικίνδυνες ακόμη κι όταν δεν τις βλέπουμε

Οι περισσότεροι τις φοβούνται για λόγους αισθητικούς ή υγιεινής. Για την ακρίβεια τις σιχαίνονται. Ωστόσο, οι κατσαρίδες κρύβουν έναν πιο ύπουλο κίνδυνο: μπορούν να μολύνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού με αλλεργιογόνα και τοξίνες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.

Το αποτέλεσμα; Προβλήματα αναπνοής, κρίσεις άσθματος και μια διάχυτη αίσθηση δυσφορίας που συχνά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.

