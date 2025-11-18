Γιατί οι κατσαρίδες είναι επικίνδυνες ακόμη κι όταν δεν τις βλέπουμε
Οι κατσαρίδες απελευθερώνουν αλλεργιογόνα και τοξίνες που μολύνουν τον αέρα του σπιτιού, επιδεινώνοντας άσθμα και αναπνευστικά προβλήματα. Μάθετε πώς να προστατευτείτε.
Οι περισσότεροι τις φοβούνται για λόγους αισθητικούς ή υγιεινής. Για την ακρίβεια τις σιχαίνονται. Ωστόσο, οι κατσαρίδες κρύβουν έναν πιο ύπουλο κίνδυνο: μπορούν να μολύνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού με αλλεργιογόνα και τοξίνες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.
Το αποτέλεσμα; Προβλήματα αναπνοής, κρίσεις άσθματος και μια διάχυτη αίσθηση δυσφορίας που συχνά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
